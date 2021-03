A 16 anni salta il posto di blocco dei carabinieri a Meda e arriva fino a Milano: multe per 8.000 euro Il minore con due donne a bordo dell’auto, una utilitaria, ha saltato il posto di blocco e ne è scaturito un inseguimento terminato a Milano in via Fermi. Al giovane e alla madre contestate sanzioni per violazione del codice della strada. Multa di 400 euro anche per “l’uscita” in zona rossa.

A 16 anni al volante, non si è fermato all’alt dei carabinieri e, da Meda, è arrivato fino a Milano prima di essere bloccato e denunciato. Tutto è iniziato attorno alle 13.30 di domenica 21 marzo quando a Meda, in via Cadorna, il minore, residente in città e alla guida di una utilitaria Renault intestata alla madre, con a bordo due donne di anni 41 e 19, peruviane, non si è fermato all’alt dei militari del Radiomobile della Compagnia di Seregno impegnati in un posto di controllo.

Il giovanissimo è stato inseguito prima sulle strade cittadine, poi sulla superstrada Milano-Meda fino a via Fermi, a Milano, dove l’auto in fuga è stata bloccata in collaborazione con altre pattuglie del Radiomobile di Desio e dei carabinieri della stazione dell’Arma di Nova Milanese sopraggiunte in ausilio.

Il 16enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e, sia nei suoi confronti che verso la madre, esercente la patria potestà e obbligata in solido, sono state contestate sanzioni previste del codice della strada: inottemperanza all’alt di funzionari o agenti; incauto affidamento di veicoli per mancanza di requisiti; incauto affidamento veicoli a persona senza patente; guida senza patente; per un importo complessivo di circa 8.000 euro in misura ridotta.

Contestata inoltre la violazione delle misure di contenimento covid-19con una sanzione minima di 400 euro.

