A 10 anni è da solo su un treno: la Polfer di Monza lo riconsegna alla mamma La mamma aveva presentato denuncia di scomparsa. Il bambino, 10 anni, è stato ritrovato a bordo di un treno regionale e preso in custodia dagli agenti della polizia ferroviaria di Monza. Che hanno rintracciato la famiglia.

Mancava da casa da due giorni, la mamma aveva presentato denuncia di scomparsa. Il bambino, 10 anni, è stato ritrovato a bordo di un treno regionale partito dalla stazione di Como: il capotreno si è insospettito quando lo ha visto da solo, vestito solo con una maglietta e dei pantaloncini, e ha avvertito la Polizia ferroviaria di Monza. È successo nel primo pomeriggio di un paio di giorni fa. Arrivati nel capoluogo, il capotreno lo ha consegnato agli agenti che l’hanno coperto con la giacca di servizio, rifocillato e calmato. Il ragazzino in realtà non sembrava spaventato, amante come ha detto dei treni e delle divise della polizia. Era però molto disorientato, finché i poliziotti non sono riusciti a farsi dare il nome. Gli operatori sono così risaliti alla denuncia di scomparsa e hanno potuto contattare la madre, arrivata dalla provincia di Como per riportarlo a casa. Come ricordo di una avventura per fortuna a lieto fine, al ragazzino rimane lo scudetto della polizia ferroviaria ricevuto un regalo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA