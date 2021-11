4 novembre, il programma delle celebrazioni a Monza (e non c’è il mercato in centro) Giovedì 4 novembre, il giorno dell’unità nazionale e la giornata delle forze armate, il programma inizia con la deposizione e la benedizione delle corone al Campo dei Caduti di tutte le Guerre al cimitero urbano. Non c’è il mercato in centro.

Giovedì 4 novembre ricorre il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate nel 103° anniversario della vittoria nella prima guerra mondiale. Fino al 1976 era considerato un giorno festivo a tutti gli effetti con scuole e uffici chiusi. Intensa la mattinata di celebrazioni a Monza, a partire dalle 9.30 con la deposizione e la benedizione delle corone al Campo dei Caduti di tutte le Guerre al cimitero urbano. Alle 11 le autorità si sposteranno in piazza Trento e Trieste per la cerimonia dell’Alzabandiera. A seguire gli interventi celebrativi della giornata e alle 12 la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto nel centenario della traslazione della salma all’Altare della Patria a Roma.

Alle 17 è prevista l’ammainabandiera. La giornata si concluderà alle 21 in Sala Maddalena con una conferenza con accompagnamento musicale intitolata “Ignoto Militi” a cura dell’ Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia Sezione di Monza e Brianza.

Importante ricordare che giovedì 4 novembre non si svolgerà il mercato non alimentare in piazza Trento e Trieste. Il ricordo del IV Novembre proseguirà domenica 7 in piazza Roma dalle 10 alle 17 con l’allestimento di una mostra statica, con visita guidata, di mezzi, materiali e uniformi delle Forze Armate e dei Corpi di Soccorso a cura di Assoarma Monza e Brianza.

