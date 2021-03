25 marzo 2017: il giorno speciale di Papa Francesco al parco di Monza (salutato da tutte le campane a festa) Il 25 marzo 2017 era un sabato e per Monza e la Brianza è stata una giornata di festa: il giorno della messa di Papa Francesco nel Parco. Ecco cos’era successo.

Il 25 marzo 2017 era un sabato e per Monza e la Brianza è stata una giornata di festa: il giorno della messa di Papa Francesco nel Parco. Un giorno speciale che il Cittadino aveva seguito con una lunga diretta iniziata al mattino presto per raccontare tutto quello che stava succedendo dentro e fuori il parco con foto, storie, video, racconti, curiosità.

L’arrivo del pontefice da Milano salutato dalle campane a festa, la messa al Mirabello davanti 1 milione di persone secondo le stime della Curia, ma soprattutto la partecipazione del territorio: i gruppi in marcia a piedi verso la sede della messa attraverso strade vuote per le limitazioni imposte al traffico (che tanto avevano fatto arrabbiare gli intransigenti dell’auto e della spesa al sabato), l’aria di festa per le strade del centro di Monza, l’arrivo in città di fedeli da tutta la Lombardia.

La visita pastorale di Papa Francesco a Milano e a Monza era andata in diretta TV su ilCittadinoMB grazie alle immagini ufficiali del CTV - Centro televisivo Vaticano. Dall’arrivo a Milano alla grande Messa nel Parco di Monza. Tutti i video sono qui .

Le storie di chi è arrivato al parco di Monza per la messa anche a più di 90 anni: l’arrivo del pontefice salutato da un boato. Leggi qui.

Erano stati gli artigiani di Apa Confartigianato a realizzare la sedia utilizzata dal Papa nel corso della messa e le 14 sedute per i cardinali. In tutto una quindicina di imprese del settore legno e arredo. Guarda le foto.

Inaugurata dalle campane di tutta Monza a festa per l’arrivo di Papa Francesco in città. Le campane avevano accompagnato il papa lungo tutto il tragitto da Milano.

Comunque Impossibile sintetizzare parole, immagini e emozioni: allora il Cittadino aveva racchiuso il tutto in una guida essenziale .

