25 aprile, Senago: il sindaco leghista annulla il corteo per pioggia, Anpi e Pd fanno da soli

Le polemiche per il 25 aprile arrivano anche a Senago, dove l’annunciato corteo è stato annullato all’ultimo per il rischio pioggia. La commemorazione si è svolta in aula consiliare, con il discorso del primo cittadino leghista Magda Beretta, alla presenza di assessori e consiglieri comunali. La scelta però non è piaciuta a Pd e Anpi, che hanno deciso comunque di procedere autonomamente con il corteo fino al raggiungimento di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sotto le lapidi alla memoria di Luigi Mantica ed Emilio Lattuada, morti durante la Liberazione, sono stati posti i disegni degli studenti delle scuole.

