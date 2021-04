25 aprile nel Vimercatese: i video delle celebrazioni nell’anno delle restrizioni Covid I Comuni non hanno rinunciato alle celebrazioni e le iniziative si sono svolte in forma ridimensionata: per rendere partecipi quanti più cittadini possibili le cerimonie sono state trasmesse in diretta streaming. I video sono ancora disponibili.

Nonostante le restrizioni i comuni del vimercatese non hanno rinunciato alle celebrazioni del 25 aprile. Come per lo scorso anno le iniziative si sono svolte in maniera ridimensionata e in tanti casi per rendere partecipi quanti più cittadini possibili le cerimonie sono state trasmesse in diretta streaming sui canali digitali delle varie amministrazioni.

Le delegazioni dei comuni di Bellusco, Ornago e Cavenago, oltre ai momenti di commemorazione organizzati sul propri territorio si sono anche incontrate al monumento dedicato ai Partigiani di Camuzzago per un momento condiviso

A Bellusco le iniziative per il XXV aprile prosegue per tutta settimana grazie all’itinerario “I luoghi della memoria”, un percorso di 9 tappe tra le vie del paese dove chi vorrà potrà incrociare dei pannelli attraverso con i quali si può accedere ai racconti di chi partecipò alla guerra, ascoltare poesie, guardare video, per dire sì alla pace.

Di seguito alcuni link per vedere come si sono svolte le celebrazioni dei vari comuni.

Aicurzio

Bernareggio

Busnago

Carnate

Correzzana

Usmate Velate

