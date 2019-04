25 Aprile, Cecilia Strada a Monza: «La Costituzione, una mappa al tesoro per i nostri nipoti» Era uno degli interventi più attesi e Cecilia Sarti Strada non ha tradito le aspettative, ospite dell’Anpi di Monza per le celebrazioni del 25 aprile.

Era uno degli interventi più attesi e Cecilia Sarti Strada non ha tradito le aspettative, ospite dell’Anpi di Monza per le celebrazioni del 25 aprile. Oratrice ufficiale per l’associazione partigiani in piazza Trento e Trieste per il 74esimo anniversario della Liberazione e al Campo Partigiani per la decima edizione della manifestazione “Questo è il Fiore del Partigiano”.

“La festa più bella dell’anno - ha detto - Che ci ha lasciato in regalo una lettera d’amore e una mappa del tesoro: la nostra Costituzione. Se fosse applicata, vivremmo nel Paese più bello del mondo: è questa l’eredità del 25 aprile, è questo l’impegno che ci dobbiamo prendere ogni giorno. Far vivere la nostra Costituzione, che non è un quadro antico che ci hanno lasciato i nostri nonni, ma una mappa del tesoro per i nostri nipoti. Buon 25 aprile a tutte e tutti.”

