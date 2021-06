2 giugno, Moratti: «Giornata simbolica, da questa sera vaccinazione è per tutti» Il 2 giugno in Lombardia si aprono le prenotazioni per il vaccino anticovid per la fascia 12-29 anni ed è un giorno speciale nelle parole di Letizia Moratti, vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare.

"Oggi giornata simbolica, da questa sera vaccinazione è per tutti". Il 2 giugno in Lombardia si aprono le prenotazioni per il vaccino anticovid per la fascia 12-29 anni, prima in Italia ad aprire a tutte le età, ed è un giorno speciale nelle parole di Letizia Moratti, vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare.

“Oggi è una giornata simbolica, perché il presidente Mattarella ci ha invitato all’unità, alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale, ha parlato di ripresa e di rilancio e dei giovani - ha detto Moratti - È quanto ho ribadito questa mattina a margine della cerimonia dell’Alzabandiera in piazza del Duomo di Milano in occasione della festa della Repubblica. Per Regione Lombardia oggi è una giornata davvero simbolica, perché parte la campagna vaccinale dai 12 anni ai 30: da questa sera la campagna è per tutti, perché la ripresa non può non passare attraverso la possibilità di tutti i giovani di riprendere la scuola in sicurezza. Purtroppo in questo anno scolastico la scuola ha avuto la necessità di avere l’insegnamento a distanza, e la presenza per i giovani è fondamentale, sia per l’insegnamento che può evidentemente trarre beneficio dalla presenza, sia anche per le relazioni sociali, che i giovani devono avere”.

