1921-2021: la chiesa parrocchiale di Ruginello a Vimercate compie 100 anni Compleanno speciale a Vimercate: la chiesa parrocchiale di Ruginello compie 100 anni.

Cent’anni per la chiesa parrocchiale di Oldaniga e Ruginello, a Vimercate. L’edificio religioso dedicato ai Santi Giacomo e Cristoforo è stato aperto al culto il 25 settembre 1921 e la parrocchia - inserita nella comunità pastorale Beata Vergine del Rosario - già si prepara a festeggiare l’anniversario. Varie le iniziative allo studio. Tra le altre “vorremmo raccogliere fotografie che raccontino questi primi cento anni. Sarà realizzata una mostra fotografica in parrocchia oppure online”, nel caso in cui le norme impediranno l’evento in presenza. Per allestire l’esposizione, l’appello è rivolto a tutti: chiunque abbia immagini è invitato a condividerle in forma di scansione (alla mail [email protected]) indicando l’anno della fotografia, oppure lasciandole nell’apposita scatola all’ingresso della chiesa, in una busta con indicato anno della foto, il proprio nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo a cui gli scatti saranno riconsegnati al termine dei festeggiamenti.

Operativamente, nel caso in cui appaia in foto una persona vivente, occorre che questa dia il consenso all’utilizzo (il modulo privacy è scaricabile dal sito parrocchiale). Termine per la consegna: 15 maggio.

