18 marzo, Monza e la Brianza ricordano le vittime del Covid: alle 19 campane della diocesi per i morti e per la pace Duplice momento di ricordo nella giornata del 18 marzo che in tutta Italia ricorderà la seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus: alle 19 anche le campane della diocesi suoneranno per i morti e per la pace.

Sarà celebrata il 18 marzo in tutta Italia la seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. Anche Monza ricorderà i cittadini scomparsi a causa della pandemia con una cerimonia all’ingresso del cimitero urbano, dove sarà deposta una corona di fiori ai piedi della stele inaugurata nel 2020, davanti alla pianta di ulivo, collocata a ricordo “dei concittadini vittime del Coronavirus”, come si legge nella targa accanto.

«Monza non dimentica le tante vite spezzate a causa del virus, tra cui molti eroi impegnati in prima linea tra il personale sanitario: a tutti vogliamo offrire il risarcimento della memoria», ha commentato il sindaco di Monza, Dario Allevi.

Nello stesso giorno anche la Chiesa ricorderà le vittime del Covid-19 e quelle causate dal conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

Aderendo all’iniziativa promossa dal Consiglio delle conferenze episcopali europee, la Cei propone un momento simbolico e unitario di raccoglimento e preghiera. Venerdì 18 marzo, alle 19, tutte le campane della diocesi risuoneranno insieme per ricordare i morti e invocare il dono della pace.

Un momento simbolico e profondo che verrà replicato in ogni parrocchia in tutta Italia in tutta Europa.

«Auspico che in tutte le parrocchie ci si soffermi, insieme o singolarmente, in un momento di preghiera per le vittime della pandemia e della guerra e per invocare la pace», ha detto l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

