I 5 Gadget che devi avere per l’estate 2022

Le vacanze sono già iniziate per alcuni ma per molti sono alle porte, vi presentiamo i 5 Gadget “da spiaggia” più cool del 2022 che non potete non avere.

L’Igloo Frigorifero portatile è un “must” per le feste in Spiaggia, nonostante la sua maneggevolezza ha una portata di 68 litri.

Porta con se fino a 100 lattine e grazie alle sue eccellenti prestazioni di raffreddamento conserva il ghiaccio fino a 6 giorni ad una temperatura di 30 gradi. Assicurati bibite fresche per ore e la tua giornata sarà sempre fresca e riposante. Acquistalo subito qui!

La Cassa Altoparlante JBL Flip è ideale per l’estate, resistente all’acqua ed alla sabbia vi regalerà fino a 20 ore di musica alla massima qualità

Uno speaker Bluetooth portatile con power bank integrato, partyBoost e Bassa Radiator da tenere in spiaggia, a bordo piscina o per le vostre escursioni e pic-nic. Acquistalo subito qui!

Altro che Unicorni… arriva il vostro Tank personale con getto d’acqua integrato

Il gonfiabile gigante è ideale per i più piccoli e per gli adulti che decidono di avere il “Gadget Definitivo” per comodità e originalità. Il divertimento è assicurato dal serbatoio d’acqua integrato che garantisce un getto notevole. Realizzato in materiale vinilico ultra resistente. Compralo subito qui!

La Action Cam AKASO, resistente all’acqua catturerà la tua estate grazie al suo doppio schermo

Impermeabile subacquea, 4K e con doppio display Ultra HD 20 MP, la cam grazie alla sua APP ti permetterà inoltre di gestire le tue immagini dal tuo Smartphone. Un prodotto professionale ad un prezzo davvero incredibile. Acquistalo subito qui!

Orsen, la maschera da Snorkeling con sistema di respirazione elettronico compatibile con le videocamere sportive

La prima maschera al mondo con una concentrazione di CO2 inferiore allo 0,29% grazie al suo sistema elettrico di ricircolo d’aria. Una visione a 180 gradi, una tecnologia 100% anti-appannamento e la predisposizione per le videocamere sportive rende questo gadget imperdibile per gli amanti del mare e dell’avventura. Acquistalo subito qui!