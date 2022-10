Volley serie A3, buona la prima per la Diavoli Rosa: determinante il fattore Barotto

Beninteso: non è il caso né di montarsi la testa, né di abbandonarsi a voli pindarici che dopo la prima giornata di campionato non hanno alcun senso e possono essere solo deleteri. Detto questo però, la vittoria che la Gamma Chimica Diavoli Rosa Brugherio ha colto domenica 9 ottobre sul proprio campo, contro la Monge Savigliano, ha fatto respirare al pubblico presente ventata di sano ottimismo. Il punteggio di 3 set a 2 e i parziali di 18-25, 25-23, 26-24, 25-27, 15-12 rispecchiano l’andamento del match solo in parte: infatti se da un lato raccontano chiaramente di un successo che non è stato agevole conseguire, è altrettanto vero che ai padroni di casa nel quarto set è mancato quel colpo di reni che avrebbe consentito di chiudere meritatamente la contesa sul 3-1.

Volley serie A3, Diavoli Rosa in campo con tante novità

Prima giornata del Campionato di Serie A3 Credem Banca, dunque, girone bianco. I Diavoli Rosa presentano numerosissime novità rispetto allo scorso anno, e quasi tutte dal proprio settore giovanile. Dalla under 17 due volte Campione d’Italia hanno fatto il grande salto ben quattro elementi: Barotto, Marini; Carpita e Selleri. Oltre ai ritorni di Frattini e Jacopo Biffi, c’è anche la new entry olandese Van Volkema, sbarcato a Milano poco più di 48 ore prima.

Volley serie A3, due set pari e vittoria al tie-break per i Diavoli Rosa

A prendere in mano le redini del match è però Savigliano. Nel primo set la Monge non da espiro ai padroni di casa, che sembrano contratti e poco affiatati. Ma già nel secondo set il vento cambia direzione. La squadra brianzola comanda per quasi tutta la seconda frazione, raggiungendo anche un vantaggio di 4 punti sul 17-21. È allora che sul palazzetto calano quei fantasmi che la scorsa stagione hanno popolato a lungo il Paolo VI. I piemontesi mettono a segno 6 punti consecutivi e sembrano a un passo dallo 0-2. Invece i ragazzi di Durand vestono i panni degli acchiappa fantasmi, infilano a loro volta 4 punti riportando in equilibrio la sfida. Il terzo set è quello della rivelazione: dopo aver scaldato i motori per la prima ora di gioco, Barotto innesta il turbo e per la difesa di Savigliano contenerlo diventa un problema serio. Saranno ben 26 i palloni messi a terra al fischio finale. Davvero Un esordio col botto. Ma nonostante il fattore B, il terzo set resta equilibrato e finisce ai vantaggi: 26-24, Gamma Chimica avanti 2-1 Nel quarto i rosanero sfondano con Barotto, Van Volkema e Innocenzi e difende alla grande con Marini, Biffi, Selleri e Frattini. L’inesperienza fa scivolare i padroni di casa proprio sul traguardo: ai vantaggi questa volta a prevalere è Savigliano. Due set pari, si va al tie-break. Si teme il contraccolpo psicologico mai giovani Diavoli mettono in campo tutto il loro carattere, facendo esplodere di gioia di tifosi. Da segnalare, nelle file di Savigliano, la notevole prestazione di Galaverna e Nasari, rispettivamente 18 e 23 punti.