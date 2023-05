Vero Volley Milano, biglietti a ruba per gara 4. Marzari: “Su Enogu a buonissimo punto”

Esauriti in pochissimi minuti dall’inizio della vendita libera i biglietti per la gara 4 delle finali playoff di serie A1 di volley che vedrà di fronte la Vero Volley Milano e l’Imoco Conegliano. Lo comunica in un post il consorzio Vero Volley. La formazione di Orro & Co. è reduce da un roboante 3 a 0 in gara 3 contro le venete di Conegliano alla seconda sconfitta stagionale. L’appuntamento è per sabato 13 maggio: le ragazze di coach Marco Gaspari avranno l’onore anche della diretta su Rai 2 alle 21.25.

Marzari su Enogu a Milano: “Siamo a buonissimo punto”

Intanto la presidente del Vero Volley, Alessandra Marzari, in diretta tv a Sky Sport ha annunciato che la società sarebbe a un passo dall’avere tra le fila della squadra Paola Enogu. “Siamo davvero a un buonissimo punto” ha detto Marzari aggiungendo: “Credo che il ritorno di una giocatrice così in un contesto come Milano sia davvero importante“.

Ritrovate le scarpe scomparse di Thompson

Ed è stato risolto anche il mistero delle scarpe sparite di Jordan Thompson, fuoriclasse della Vero Volley Milano, dopo la gara 1 del 6 maggio a Treviso, scarpe speciali, con plantari su misura. La giocatrice del Vero, disperata, aveva chiesto collaborazione alla Imoco per ritrovarle e la socità veneta si è subito attivata, facendo diffondere un appello via social sui canali del club.

Ebbene, proprio grazie a questa collaborazione le preziose scarpe sono state ritrovate “Good News: JT riavrà le sue scarpe! – ha scritto in Consorzio in un post – Grazie alla collaborazione di Imoco Volley, sono state ritrovate le calzature smarrite al termine di Gara 1. Rivali in campo, pronti a darsi la mano appena cade l’ultima palla: this is volleyball“.