Serie A: Sensi comincia la riabilitazione a Monzello

Stefano Sensi ha iniziato al Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello il percorso riabilitativo post chirurgico di mobilizzazione della caviglia sinistra. Il centrocampista del Monza durante il match di domenica 6 novembre all’U-Power Stadium contro l’Hellas Verona era uscito per infortunio dopo un duro scontro di gioco.

Serie A: Sensi e il ritorno in campo nel 2023

Operato mercoledì 9 novembre per la riduzione della frattura malleolo-peroneale, inizia così la rieducazione per tornare in campo nel 2023. Una speranza che nutre anche mister Raffaele Palladino, che prima della pausa mondiale dovrà fare a meno del difensore centrale Pablo Marì in convalescenza dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto per ricucire la ferita alla schiena subita durante un’aggressione al centro commerciale di Assago.