Serie A, Monza-Atalanta LIVE 0-1: segna De Ketelaere al tramonto del primo tempo

⚪🔴 47′ Timida reazione biancorossa con un tiro siderale di Birindelli che da fuori area spedisce alta la sfera.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

⚫️🔵 44′ I nerazzurri schiodano il match: angolo di Lookman a trovare l’incornata vincente ravvicinata di De Ketelaere che insacca. MONZA 0 – ATALANTA 1

⚫️🔵 44′ GOL DELL’ATALANTA

⚫️🔵 41′ Tiro-cross di De Ketelaere, dall’interno dell’area di rigore, sul quale Di Gregorio risponde presente respingendo a dovere la sfera.

⚪🔴 40′ Imbucata di Pessina a trovare Gagliardini in area che tira al volo, palla fuori misura.

⚫️🔵 37′ Risponde l’Atalanta con un tiro rasoterra di Lookman che è deviato in corner.

⚪🔴 36′ Conclusione velenosa di Zerbin col destro, respinge a terra Carnesecchi. Alimenta l’azione Colpani che calcia in diagonale col sinistro, palla sull’esterno della rete.

🧐 35′ Dopo 35 minuti di protesta, inizia a cantare la Curva Davide Pieri per sostenere incessantemente i beniamini biancorossi.

⚪🔴 31′ Zerbin allarga il fronte sulla destra per Birindelli che calcia di prima intenzione non inquadrando la porta.

🔄 28′ Cambio nell’Atalanta: al posto di Holm (infortunato, problema al polpaccio destro) entra Hateboer.

⚪🔴 21′ Su azione da corner Zerbin appoggia per Birindelli che calcia alto da posizione defilata.

🔴 18′ Allontanato per proteste Raimondi, collaboratore tecnico dell’Atalanta.

⚫️🔵 9′ Traversone dalla destra di Holm ad imbeccare l’inzuccata di Touré che sorvola la traversa.

⚫️🔵 8′ Il primo sussulto è di marca orobica: sovrapposizione di Kolasinac che va alla conclusione, respinge Di Gregorio, arriva Lookman che manda alta la sfera.

🟨 3′ Ammonito Birindelli per simulazione.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🙏 Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Mattia Giani, calciatore di Eccellenza.

🧐 Scelte di formazione MONZA: tra i biancorossi non c’è lo squalificato Akpa Akpro e si rivede a sinistra Kyriakopoulos; diga a centrocampo con la coppia Bondo-Gagliardini mentre capitan Pessina gioca più avanzato sulla trequarti assieme a Colpani e Zerbin, alle spalle del terminale d’attacco Djuric.

🧐 Scelte di formazione ATALANTA: turnover tra gli orobici, in vista degli impegni ravvicinati nelle Coppe, con Bakker e Touré che partono titolari.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Nel posticipo domenicale della 33^ giornata il Monza di mister Palladino ospita l’Atalanta di Gasperini. Dopo il pareggio odierno a reti inviolate tra Torino e Frosinone, stasera ai biancorossi servirà un punto per festeggiare aritmeticamente la salvezza anche perché, classifica alla mano, sia i ciociari di Di Francesco che l’Udinese dell’esonerato Cioffi (giovedì 25 aprile si continuerà il match Udinese-Roma, interrotta per il malore occorso a N’Dicka, ndr) potrebbero arrivare a fine campionato a quota 43 punti, gli stessi del Monza, qualora dovessero vincerle tutte. I brianzoli vogliono mettere nero su bianco, quanto prima, per ufficializzare la salvezza e incorniciare, nel migliore dei modi, il capolavoro Palladiniano per la seconda volta consecutiva in Serie A. Calcio d’inizio, all’U-Power Stadium, alle ore 20.45.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marí, Kyriakopoulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Colombo, Pereira, V. Carboni, Maldini, D’Ambrosio, A. Carboni, Ferraris, Vignato. All. Raffaele Palladino.

⚫️🔵 ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac; Holm, Ederson, Pasalic, Bakker; De Ketelaere; Lookman, Touré. A disposizione: Musso, Rossi, Koopmeiners, De Roon, Djimsiti, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Miranchuk, Zappacosta, Scamacca. All. Gian Piero Gasperini.