Sci: Memorial Walter Fontana in pista per l’edizione 29 con Cpa, Fisi e Regione

Duecentosettantasei le gare in programma in ambito Fis con una previsione di oltre 20.000 partecipanti. Sono i numeri importanti della nuova edizione – la 29esima – del Memorial Walter Fontana promosso da Cancro Primo Aiuto.

“Una iniziativa importante che ha il grande vantaggio di far partecipare tanti giovani a delle gare che uniscono sport, solidarietà, ed è per questo che voglio ringraziare un’associazione come cancro Primo Aiuto per le attività e il percorso che compie da tanti anni”, ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla presentazione insieme al sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi Antonio Rossi.

Memorial Fontana 29 Fontana riceve premio

Sci: Memorial Walter Fontana in pista per l’edizione 29, l’assessore Rossi

“In 29 anni di gare – ha detto Rossi – il bagaglio di esperienze per chi lavora nella Onlus impegnandosi ad aiutare altre persone è enorme; una collaborazione nell’organizzazione di gare con la Federazione che potrà essere utile anche in chiave olimpica, in un momento non semplice per il coinvolgimento dei volontari. Anche lo sport guarda avanti, con tante tappe di avvicinamento all’appuntamento a cinque cerchi. Voglio immaginare una Lombardia 2030 più sportiva, che apprezzi sempre più il valore dell’attività fisica, dentro le scuole e le università. Una Lombardia sportiva un po’ più ‘anglosassone’”.

Sci: Memorial Walter Fontana in pista per l’edizione 29, l’ad Flavio Ferrari

“Un anno record per eventi – ha ricordato Flavio Ferrari, amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto Onlus – e son sicuro che anche in futuro potremo contare sulla collaborazione con Regione Lombardia come avvenuto in questi anni”.

Sci: Memorial Walter Fontana in pista per l’edizione 29, il presidente regionale Fisi Zecchini

“Copriremo tutte le gare a livello regionale – ha spiegato Franco Zecchini, presidente comitato regionale Fisi Alpi centrali – Abbiamo in programma una decina di gare internazionali sul nostro territorio. Spero che questa iniziativa serva a cercare di sfornare qualche atleta che possa dare lustro alla Lombardia e portare in alto il nome della nostra federazione che poco ha da invidiare alle altre federazioni”.

Sci: Memorial Walter Fontana in pista per l’edizione 29, il presidente Fisi Roda

“Collaboriamo con la Cancro Primo Aiuto Onlus da oltre dieci anni – ha detto Flavio Roda, presidente Fisi – e i grandi numeri di quest’anno indicano il grande lavoro svolto. È un circuito importantissimo, con una unica regia, a differenza di quanto accade in altre regioni dove sono i club a organizzare. Un grazie a Regione Lombardia da sempre a fianco dello sport, e degli sport invernali, fondamentali per promuovere il sistema montagna. In attesa dell’obiettivo olimpico questa regione sta facendo tanto per il mondo dello sci con benefici sull’ indotto turistico. Per far crescere gli arrivi in montagna c’è bisogno di gare ma anche di sostegno come fa la Lombardia a favore del sistema montagna”.

Sci: Memorial Walter Fontana in pista per l’edizione 29, il presidente Cpa Cremascoli

“Credo nello sport come valore di unione e condivisione – ha detto Eugenio Cremascoli, presidente della Onlus – ed è fondamentale che Cancro Primo Aiuto promuova queste iniziative. Grazie a Coni, Regione Lombardia, Fisi per il sostegno. Insieme a istituzioni, ospedali e reti sociali lavoriamo per tutti, una rete che lo sport non può che aiutare a crescere a 360 gradi”.

Sci: Memorial Walter Fontana in pista per l’edizione 29, il supporto dell’Ac Milan femminile

L’Ac Milan femminile ha annunciato il supporto della squadra alle attività sociali della Onlus.