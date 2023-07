Scherma: Errigo ancora d’argento ai Mondiali di Milano

Ritorno alle gare super per Arianna Errigo dopo la maternità: la fiorettista di Muggiò ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di scherma in corso a Milano, superata in finale da Alice Volpi. A completare il podio italiano Martina Favaretto, medaglia di bronzo. L’anno scorso l’atleta tesserata per i Carabinieri era stata argento mondiale individuale e poi oro a squadre.

Scherma: Errigo d’argento ai Mondiali di Milano, a marzo mamma di due gemelli

Errigo nel mese di marzo è diventata mamma dei gemelli Mirea e Stefano ed è ritornata in gara subito ad altissimi livelli dopo un lungo periodo di inattività. Sul podio si è lasciata andare all’emozione.

Scherma: Errigo d’argento ai Mondiali di Milano, i complimenti del presidente della Regione

“Un vero e proprio capolavoro! Fantastiche le fiorettiste azzurre che stupiscono il mondo conquistando oro, argento e bronzo. Bellissimo che tutto ciò avvenga in Lombardia”, ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Scherma: Errigo d’argento ai Mondiali di Milano, la fase delle eliminatorie

Nella fase delle eliminatorie del fioretto disputata il 23 luglio si era agevolmente qualificata per il tabellone principale grazie a un girone fatto di 6 vittorie in 6 assalti, con solo quattro stoccate subite.