Pugilato, il macheriese Alessio Lorusso sul podio: si riprende un titolo internazionale

Alessio Lorusso si riprende un titolo internazionale. Sul ring del Centro Pavesi di via Francesco De Lemene di Milano, il campione di Macherio ha vinto ai punti su Mattia Occhinero (13-3-1) aggiudicandosi la cintura internazionale Ibo dei pesi super gallo. Il voto dei giudici che hanno assegnato la vittoria è stato unanime e “Mosquito” torna sul podio dopo avere perso l’europeo dei pesi gallo il 21 maggio 2023 contro l’inglese Thomas Essomba.

Pugilato, il macheriese Alessio Lo Russo sul podio: prossimo appuntamento il 20 dicembre a Torino

Il campione macheriese con l’allenatore Giacomo Galliani già guarda al futuro. «Sono raggiante – spiega Alessio – finalmente ce l’ho fatta, ho messo un altro tassello al mio sogno. Tutto è andato come doveva andare. Sono riuscito ad imporre il mio ritmo soprattutto nelle prime riprese. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 20 dicembre al Pala Ruffini di Torino» non si sa ancora se per la difesa del titolo Ibo oppure per qualche altra cintura.

Pugilato, il macheriese Alessio Lo Russo sul podio: il sogno del titolo mondiale si avvicina

E poi? E poi c’è il progetto più ambizioso, quello che il pugile brianzolo con il viso totalmente tatuato accarezza da quando, fin da piccolo indossò per la prima volta i guantoni. «Disputare e cercare di vincere il titolo mondiale» ma di questo se ne parlerà dopo Torino, sicuramente nel 2026. Il titolo Ibo è vacante dopo la decadenza di Marlon Tapales e l’avversario deve essere ancora individuato.