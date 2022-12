Pelè, l’omaggio dell’Ac Monza e di Galliani alla leggenda del Brasile

C’è anche l’omaggio dell’Ac Monza nel saluto del mondo del calcio a Pelé, morto il 29 dicembre a 82 anni. Era ricoverato in ospedale, malato da tempo. L’ufficialità della notizia della scomparsa di “O Rei” è arrivata dalla famiglia.

Ac Monza cordoglio Pelè

Pelè, l’omaggio dell’Ac Monza: “Leggenda del calcio, unico ad aver vinto tre volte il Mondiale”

“AC Monza piange la scomparsa di Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelè, leggenda del calcio, unico giocatore ad aver vinto tre volte il Mondiale. Con i suoi oltre mille gol in carriera ha fatto sognare intere generazioni, per tutti noi rimarrà per sempre immortale“, ha scritto il Monza.

Cordoglio è stato espresso anche dall’amministratore delegato Adriano Galliani, che ha diffuso delle fotografie in cui è immortalato con il calciatore brasiliano.