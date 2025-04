Ennesima impresa delle giovanissime atlete della società Sincro Seregno Insport: nel Centro Federale di Ostia, sede del Campionato italiano Primaverile Categoria ragazze, Martina Pizio e Greta Battista si sono classificate al secondo e al quinto posto al termine degli esercizi individuali solo libero e obbligatori dove sono state precedute, rispettivamente, da Giulia Ottonello (atleta della Rari Nantes Savona vincitrice del titolo) e Greta da Zoe Dionisi (Aurelio Nuoto) ed Emma Berli (Città Sport Vicenza).

Seregno Sincro Pizio Martina 2025

Nuoto artistico: Sincro Seregno brillante agli Italiani, il doppio femminile e le Ragazze

Inoltre, nel doppio femminile, al termine degli esercizi (sezioni libero e obbligatori) Giada Galimberti e Martina Pizio (riserva Martina Scalia) si sono posizionate al 14esimo posto; un gradino più sotto Greta Battista con Emma Caldara (riserva Rebecca Prima). Negli obbligatori sono scese in piscina ben 435 atlete e tra loro anche Emma Angotti, Sofia Orsenigo, Manuela Brambilla del Sincro Seregno Insport.

Nel Campionato italiano categoria ragazze, negli esercizi obbligatori, Anastasia Ghisellini, Federica Bianchi e Alice Chieregato si sono posizionate, rispettivamente, al 13°, 17° e 20° posto. A Ostia hanno gareggiato anche Letizia Scola, Viola Maria Tomasi e Sarah Castelnuovo.

«Martina con una performance di assoluto livello tecnico ha vinto l’argento in una specialità nella quale l’atleta deve essere perfettamente sincronizzata con la musica e soprattutto in un’edizione del campionato tra le più competitive. Anche le prestazioni delle altre nostre atlete sono state premiate con risultati più che eccellenti – aggiunge Virginia Ratti presidente della società – Nella classifica finale nazionale Seregno Sincro Insport si è posizionata al quarto posto nella categoria Esordienti A e al sesto nella categoria Ragazze ma, in entrambi i settori, al primo in Lombardia».

Nuoto artistico: Sincro Seregno brillante agli Italiani, Cucco in Coppa del Mondo

Un’altra notizia che certifica il lavoro svolto dallo staff dirigenziale di Seregno Sincro Insport riguarda la convocazione nella nazionale italiana di Caterina Cucco. La sincronetta infatti indosserà il body azzurro nella seconda tappa della Coppa del Mondo che si disputa da venerdì 11 a domenica 13 aprile a Soma Bay, in Egitto.