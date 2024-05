Monza: lo sport di Serie A per il Centro Mamma Rita, Galliani e Marzari per “Attenti a quei due”

Calcio e volley di Monza si incontrano per una buona causa tra passato, presente e soprattutto futuro. Il titolo della serata richiama un famoso telefilm. “Attenti a questi due”, che in tv schierava la supercoppia Tony Curtis-Roger Moore, lunedì 20 maggio metterà di fronte Adriano Galliani, ad dell’Ac Monza, e Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley.

Monza: lo sport di Serie A per il Centro Mamma Rita, il 20 maggio alle 19

Appuntamento alle 19, nella Rinascente Lounge dell’U-Power Stadium di Monza, con offerta minima per la partecipazione è di 50 euro: il ricavato sarà devoluto al Centro Mamma Rita di Monza che quest’anno compie 60 anni.

Monza: lo sport di Serie A per il Centro Mamma Rita, modera Leo Turrini

L’evento sarà moderato dal giornalista e scrittore Leo Turrini e accompagnerà i presenti in una serata all’insegna di racconti e storie vissute in una vita nello sport dei due suoi protagonisti al vertice in Italia e in Europa.

“Dalle origini del Consorzio Vero Volley fino alle recenti Super Finals di CEV Champions League ad Antalya, passando per l’ultima Finale Scudetto maschile e le vittorie europee per Marzari – spiega una nota – mentre l’amministratore delegato del club biancorosso ripercorrerà più di quarant’anni di carriera ai vertici del calcio italiano e internazionale e l’epica cavalcata dalla serie C che ha portato il Monza, per la prima volta nella sua ultracentenaria storia, in Serie A”.

Monza: lo sport di Serie A per il Centro Mamma Rita, il centro di accoglienza per giovani e famiglie

Il tutto per sostenere il centro di accoglienza di Monza per giovani con gravi difficoltà socio-familiari, che coordina quindici comunità e dispone di appartamenti indipendenti, che ospitano gruppi-famiglia, con il supporto di un attivo gruppo di educatori ed educatrici, ausiliari e volontari.