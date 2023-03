Monza già oltre quota salvezza 2022: può già pensare alla prossima stagione in A

22 maggio 2022. Il Monza lotta nei playoff di Serie B per centrare la promozione sognata per cento e dieci anni di storia, in Serie A invece si gioca la 38esima e ultima giornata di campionato. La Salernitana è impegnata a Udine, mentre il Cagliari in casa con il Venezia. L’Udinese già salva ne rifila quattro ai malcapitati granata campani, mentre i lagunari già retrocessi riescono a fermare sul pareggio a reti bianche gli isolani padroni di casa, condannandoli alla retrocessione in cadetteria. La Salernitana di Davide Nicola si salva con una larga sconfitta all’ultima giornata e con 31 punti in classifica. È un record a suo modo, perché nessuno ce l’aveva mai fatta con così pochi punti dall’avvento del campionato a 20 squadre. Un record in negativo, festeggiato alla grande.

Con la vittoria contro l’Empoli 32 punti, meglio della Salernitana 2022

Salto in avanti veloce, al 4 marzo 2023. Il Monza batte 2-1 l’Empoli. Con i tre punti ottenuti la squadra di Palladino sale a 32 in classifica. Con 13 giornate d’anticipo sulla fine del torneo, i biancorossi hanno già fatto di più della Salernitana in tutta la scorsa stagione. Quello dei bagaj è un record, in positivo però. Nessuna debuttante nel campionato ha mai fatto meglio di cosa dall’istituzione dei tre punti a partita, tranne il Chievo di Del Neri che al suo primo anno sfiorò addirittura la qualificazione in Champions League.

Palladino: “lasciamo stare l’Europa, pensiamo partita dopo partita”

Una bella soddisfazione per tutto l’ambiente che, dopo le prime sei giornate, con la squadra ultima in classifica ed un solo punto raccolto, mai si sarebbe potuto immaginare una corsa così tranquilla alla fine dell’inverno. «Dopo la sconfitta di Salerno», ha detto il tecnico biancorosso nel post gara con l’Empoli, «era tutto un dramma, ora si torna a parlare di Europa. Lasciamo stare, godiamoci il risultato, pensiamo partita dopo partita, ricordandoci quanto di grande abbiamo fatto». Già, perché il Monza, a inizio marzo, con 14 punti di vantaggio sulla terzultima e ben sei squadre a dividerlo dal terzultimo posto, può iniziare a pensare alla prossima di Serie A.