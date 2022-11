Mondiali di ginnastica artistica: Alice Maggio di Villasanta e Yumin Abbadini (Pro Carate) alle finali

Si sono concluse le gare di qualifica alla M&S Arena di Liverpool con un’Italia strepitosa: entrambe le delegazioni hanno conquistato la finale a squadre e in entrambe le finali l’Italia sarà presente con due individualisti: Martina Maggio di Villasanta e Alice D’Amato per la femminile; Yumin Abbadini (Pro Carate) e Lorenzo Casali per la maschile. Ci sono anche due finali al corpo libero dove saranno in pedana Nicola Bartolini e Alice D’Amato.

Liverpool (GBR) 30/10/2022 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships. Women’s Qualification – Session Q ITALY ITA © photo Simone Ferraro

Ginnastica artistica ai mondiali: Abbadini il migliore degli azzurri

La squadra maschile italiana conferma quanto di buono aveva mostrato agli Europei di Monaco di Baviera centrando la finale iridata a squadre di mercoledì. Il team azzurro conquista in qualifica come quinto con 247.661 punti, alle spalle di Giappone (260.695), Gran Bretagna (252.793) Stati Uniti (252.295) e Cina (249.929). La squadra argento continentale, seconda in Europa, per ora, soltanto ai padroni di casa, è partita al cavallo con maniglie e, malgrado l’errore iniziale di Nicola Bartolini, è riuscita a navigare immediatamente sopra quota 40, altitudine mantenuta anche nelle successive rotazioni, eccetto agli anelli (39.132) dove si è sentita la mancanza di Lodadio e Maresca. Il campione italiano assoluto Yumin Abbadini, con il personale di 81.532, è stato il migliore degli azzurri sull’All Around (16mo). Lorenzo Casali, con 79.765, nonostante l’errore alla sbarra, è l’ultimo degli ammessi: li rivedremo tra i migliori 24, venerdì 4 novembre. Con una storica finale di gruppo e due individualisti nel concorso generale i ginnasti raggiungono l’obiettivo dichiarato della vigilia: candidarsi per un pass olimpico, l’anno venturo, ai Mondiali di Anversa.

Ginnastica artistica ai mondiali: Martina Maggio in quarta posizione

Squadra femminile – Una trave maledetta quella che ha guidato la qualifica italiana, ma nulla ha fermato le azzurre dall’ottenere il quarto posto ed accedere alla finale ad otto con 162.798 punti con gli Stati Uniti (167.263), Gran Bretagna (164.595) e Brasile (163.563) ad occupare i primi tre posti. Con il personale di 54.800 sul giro completo Martina Maggio si piazza in quarta posizione, a ridosso del podio virtuale composto dalla brasiliana Rebeca Andrade e dalla coppia stelle e strisce Shilese Jones e Jade Carey. In finale all around anche Alice D’Amato sesta con il suo 54.366.

Ginnastica artistica ai mondiali: così la classifica individuale

In particolare dopo i punteggi delle qualifiche, Rebecca Andrade (Brasile) guida la classifica individuale con un formidabile (57.332) davanti alle americane Shilese Jones e Jade Carey. Al quarto posto una straordinaria Martina Maggio, seguita in settima posizione da Alice D’Amato. Parallele asimmetriche – I questa specialità c’è in testa la cinese Rui Luo con 14.900 punti seguita dalla campionessa olimpica Nina Derwell (14.700), terza posizione per Rebecca Andrade con 14.666. Alice D’Amato e Martina Maggio sono rispettivamente prima e terza riserva. Corpo libero – Con lo stesso punteggio guidano la classifica le brasiliane Flavia Saraiva e Rebecca Andrade. Con l’ottavo punteggio entra nell’unica finale di specialità per la delegazione femminile azzurra, Alice D’Amato. Martina Maggio è la seconda riserva. Martedì alle 19,30 inizia la finale a squadre femminile.