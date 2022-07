Mondiali atletica: Tortu fuori dalla finale dei 200 metri al fotofinish, avanti Olivieri sui 400 ostacoli

Un centesimo. Nono tempo complessivo per Filippo Tortu nelle semifinali dei 200 metri dei Mondiali di Eugene e finale sfumata al fotofinish. Aveva detto che sarebbe servita una grande gara e grande gara è stata nella terza delle batterie in programma: il caratese ha chiuso in accelerazione con il tuffo da sempre marchio di fabbrica per il tempo di 20″10, nuovo personale e alla pari con il canadese Aaron Brown. Secondo e promosso ai millesimi (tre). Davanti il talento americano Knighton al traguardo in 19″77.

Mondiali atletica: «Orgoglioso di avere fatto qua il mio personale»

“Ci voleva un centesimo in più: l’anno scorso mi ha fatto tanto gioire, quest’anno mi lascia un po’ l’amaro in bocca – commenta alla fine – Sono orgoglioso di avere fatto qua il mio personale. Ho corso bene, il migliore 200 della carriera, il cronometro lo conferma. Ho visto Brown all’esterno davanti e mi sono detto ‘vado a prenderlo’. Fa male uscire per un centesimo, è lo sport che io amo: un anno ti fa mettere le mani nei capelli e un altro è così“.

Mondiali atletica: i tempi dei qualificati

Il nuovo personal best (precedente 20″11 ventoso a Nairobi nel 2021) è anche il secondo tempo italiano di sempre dopo il 19″72 di Pietro Mennea.

Nel quadro complessivo dei qualificati i primi tre migliori tempi sono a stelle&strisce: il bicampione iridato e favorito Lyles con 19″62, Knighton e Bednarek (19″84). Poi Richards di Trinidad e Tobago (19″86), il dominicano Ogando (19″91), il liberiano Fahbulleh (19″92), il sudafricano Adams (20″09) e Brown.

Tortu è nono e primo degli europei, un bel biglietto da visita per la rassegna continentale in programma tra un mese a Monaco.

Mondiali atletica: la staffetta 4×100

I Mondiali di Tortu non sono finiti e tra venerdì 22 e sabato 23 luglio scende in pista la 4×100 (alle 3.05) senza Marcell Jacobs. “Perdiamo la nostra punta di diamante – dice Tortu, prima di dedicare un pensiero al decano dei giornalisti di atletica leggera Vanni Loriga – però la staffetta è fatta da quattro persone e cercheremo di vendere cara la pelle. Non sappiamo ancora con quale formazione, il giorno prima della gara il prof Di Mulo deciderà“.

Mondiali atletica: Olivieri avanti sui 400 ostacoli, Vallortigara bronzo nell’alto

In precedenza tutto bene in batteria per Linda Olivieri, già tesserata per l’Atletica Monza e allenata da Giorgio Ripamonti: con 56″09 ha colto l’ultimo dei tempi di ripescaggio sui 400 ostacoli e si è qualificata con le colleghe azzurre Rebecca Sartori e Ayomide Folorunso (seconda in batteria).

Ed è stata brillante la notte dell’Italia: nel salto in alto medaglia di bronzo per la vicentina Elena Vallortigara con 2 metri.