La villasantese Martino Maggio medaglia di bronzo negli europei di ginnastica artistica

Finale da cardiopalma all’europeo di artistica femminile a Monaco di Baviera. Il concorso all-around è terminato giovedì 11 agosto alle 20.02 e l’azzurra Asia D’Amato ha vinto il titolo di campionessa d’Europa. La diciannovenne ginnasta genovese ha vinto infatti il concorso generale con il punteggio complessivo di 54.732, facendo risuonare l’inno di Mameli per la seconda volta nella storia, in passato era riuscita soltanto la leggenda vivente: Vanessa Ferrari nel 2007, da campionessa del mondo in carica. Una caduta di Martina Maggio di Villasanta dopo il giro sullo staggio ha spianato infatti la strada verso la conquista dell’ambito alloro alla D’Amato. Martina, sconsolata, ha pianto a lungo per aver mancato il bersaglio. Era una doppietta sicura per l’Italia e la brianzola avrebbe anche potuto vincere l’oro. L’errore alle parallele lo ha pagato a caro prezzo e l’ha costretta a chiudere sul terzo gradino del podio.

Europei: ora l’appuntamento con le finali a squadre

L’appuntamento è ora a sabato 13 agosto (ore 14) per la finale a squadre. Domenica pomeriggio le ginnaste azzurre, con in prima fila Martina Maggio, andranno a caccia di un’incetta di medaglie nelle finali di specialità. L’Italia può fare la voce grossa. Asia D’Amato è entrata in finale al volteggio col terzo punteggio (13.683), dietro all’ungherese Zsofia Kovacs (13.816) ed alla britannica Jessica Gadirova (13.699). Martina Maggio ha staccato il pass per la finale con il miglior punteggio al corpo libero (13.833) e sarà affiancata da Angela Andreoli (13.633). Asia D’Amato e Giorgia Villa sono approdate in finale alla trave con terzo e quarto posto (13.500 e 13.466). Alice D’Amato è prima alle parallele con un superbo 14.566 ed è volata in finale insieme a Giorgia Villa (14.200), terza dietro all’olandese Naomi Visser (14.266). L’Italia ha chiuso al comando il turno di qualificazione con 165.162. Battute nettamente la Gran Bretagna (162.129) e la Francia (159.131). Sabato pomeriggio si tornerà in pedana per cercare il trionfo nella gara a squadre, provando a replicare la magia di Volos 2006.