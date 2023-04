Inter-Monza 0-1, le pagelle: Caldirola bestia nerazzura, brianzoli solidissimi

INTER-MONZA 0-1 (0-0)

Marcatori: st 33’ Caldirola



Inter (3-5-2) Onana 6; Darmian 6 (36’st Dzeko s.v.), De Vrij 6 (6’st Acerbi 6.5), Bastoni 6; Dumfries 5.5, Barella 5.5, Asllani 6 (26’st Brozovic 5.5), Mkhitaryan 6 (26’st Calhanoglu 6), Gosens 5.5; Correa 5.5 (26’st Lautaro 5.5), Lukaku 6. A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Dimarco, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti. All. Inzaghi 5.5



Monza (3-4-2-1) Di Gregorio 7; Izzo 6.5 (40’st Marlon s.v.), Pablo Marì 6.5, Caldirola 7.5; Ciurria 6.5, Pessina 7, Rovella 6.5 (14’st Machin 6), Carlos Augusto 6.5; Colpani 6 (14’st Birindelli 6), Sensi 6 (29’pt Caprari 6); Dany Mota 6 (40’st Valoti s.v.). A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Barberis, Gytkjaer, Carboni, Antov, Petagna, D’Alessandro, Vignato. All. Palladino 7.5

Di Gregorio 7 Fantastico su Lukaku e Correa, fantastico nello stadio che avrebbe potuto essere il suo. L’Uomo Digre è una delle certezze più granito di un Monza da sballo

Izzo 6.5 Corre fino all’ultimo istante in campo, lotta e dà sicurezza alla squadra (40’st Marlon s.v.)

Pablo Marì 6.5 Memore dell’errore dell’andata, quando c’è rischio non si preoccupa di andare lungo e con il suo mancino apre anche diverse azioni manovrate

Caldirola 7.5 Che avesse un conto aperto s’era capito all’andata, quando pressando Dumfries si guadagnò il diritto di esultare sotto la sua curva. Ora il brianzolo della rosa, cresciuto tifando il Monza, si toglie una soddisfazione ancora più grande alla Scala del calcio

Ciurria 6.5 Meno di altre occasioni può permettersi di spingere, ma alla fine risulta decisivo anche da fermo dalla bandierina

Pessina 7 Signore del centrocampo, sempre al posto giusto al momento giusto, prende palla e va creando imbarazzo al reparto che ha annichilito il Benfica

Rovella 6.5 In impostazione si mette davanti alla difesa, in copertura è uomo ovunque (14’st Machin 6 Entra di qualità e se serve tira anche qualche calcione)

Carlos Augusto 6.5 Dumfries lo soffre, più dell’andata, ma il salto in avanti è difensivo dove chiude con precisione anche nell’area piccola

Colpani 6 Non ha grandi occasioni per sfrecciare palla al piede, allora lavora di posizione per limitare l’impostazione di Bastoni (14’st Birindelli 6 Avanti e indietro sulla fascia)

Sensi 6 Inizia da schermatura avanzata, nel momento di maggior difficoltà dei suoi, poi si fa male. Per fortuna sembra che si sia fermato in tempo (29’pt Caprari 6.5 Ingresso in campo in cui fa vedere le sue doti palla al piede e guadagna qualche punizione preziosa)

Dany Mota 6 Partita di sacrificio, con pochi palloni giocabili (40’st Valoti s.v.)

Palladino 7.5 Solita, clamorosa, preparazione della gara. Blocca le fonti di gioco nerazzurre e impostazione sceglie di sfruttare gli spazi per allungare l’Inter e rallentarla. Esce con 4 punti dal doppio confronto, 10 se s’inseriscono anche le due con la Juventus. Non male come annata di esordio in Serie A, anche perché nessuno ci era mai riuscito dal 1945.