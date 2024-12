Il Monza alla vigilia della sfida più difficile: quella con la Juventus

È una vigilia difficile per il Monza, perché ha bisogno di punti, ma incontra un avversario proibitivo: la Juventus. Contro i bianconeri si scende in campo domenica 22 dicembre alle 20.45 all’U-Power Stadium. Nel momento peggiore dell’anno, ultimo in classifica, a secco di vittorie casalinghe dal 16 marzo e in questo campionato dal 20 ottobre, i biancorossi di Nesta devono anche reagire dopo la batosta nello scontro diretto di Lecce: «Se facciamo come a Lecce non andiamo da nessuna parte», certifica il tecnico nel pre-partita. «L’approccio è stato tutto sbagliato e, guardando la classifica, in un big match non possiamo fallirlo. In questo momento delicato non dobbiamo perdere fiducia, ma preferisco una prestazione come quella con l’Udinese. Cinque punti dalla zona salvezza sono tanti ma penso che l’importante è rimanere agganciati. Noi non dobbiamo perdere compattezza e poi non ci sono ricette: dobbiamo fare punti, serve uno spirito diverso. Con squadra come la Juventus, se le aspetti troppo bassi rischi moltissimo, come magari ci è capitato con la Roma. La bravura nostra deve essere metterli nelle posizioni dove possono farci meno male». Tra infortuni e squalifiche, tra centrocampo e attacco, sarà anche difficile schierare una formazione coerente. A Nesta non piace cambiare modulo dall’inizio, ma senza Caldirola, Pessina, Gagliardini, Valoti, Vignato, Petagna e Djuric, oltre a Maldini squalificato, sarà comunque costretto ad inventarsi qualcosa. Magari con la partenza dall’inizio di uno tra Ciurria e Sensi, con compiti e ruoli differenti; più avanti il primo a rilevare i compiti di Maldini, in un centrocampo più folto il secondo. «Dobbiamo fare una formazione solida, prima di tutto, per contrastare la loro fisicità, e pensare anche di andare a colpirli laddove possibile. La viviamo come un’opportunità, arriviamo da due sconfitte brutte e penso che se vinci fai l’impresa e ti da lo slancio. Ma la classifica è questa e non possiamo permetterci di guardare che avversario arriva. La stagione ci si è complicata perché alcune partite non le abbiamo vinte noi, ma siamo anche stati sfortunati con le tante assenze dal peso specifico importante. Abbiamo perso l’anima e dobbiamo trovare la forza di tirarci fuori». È anche il turno natalizio e si avvicina il mercato: «Sotto l’albero vorrei trovare i punti che abbiamo gettato via. Io di giocatori ne vorrei tanti, ma bisogna anche capire quali sono le possibilità sul mercato. Le priorità poi cambiano in base a molti fattori, come gli infortuni più o meno lunghi. In uscita invece confermo: non esce nessuno, assolutamente, almeno a gennaio. Magari non potremmo permetterci grossi colpi, ma abbiamo una proprietà forte che non ha necessità di vendere».