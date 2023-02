Il kick boxing ha una campionessa a Vimercate, Giorgia Bruggi terza all’European Cup

Diciassette anni portati con grinta e con brio. La vimercatese Giorgia Bruggi, campionessa regionale juniores di kick boxing, ha ottenuto un prestigioso terzo posto all’European Cup Karlovac Open 2023 in Croazia. L’atleta si allena regolarmente al Team di Sport Village di Monza con la Kickboxing Monza Combat School seguita da Roberto Pizzagalli, campione monzese pluripremiato in passato che vanta, oltre a diversi titoli italiani, anche un secondo posto mondiale nella categoria juniores.

Giorgia Bruggi, 17 anni di grinta per la campionessa di Vimercate

“Sono molto soddisfatto per la prova di Giorgia-sottolinea Pizzagalli, che è anche direttore tecnico della squadra regionale juniores di kick boxing-Ho voluto portarla su un palcoscenico internazionale per farle fare un po’ di esperienza ed è stata veramente brava. Soprattutto nei quarti, quando si è trovata davanti un’atleta croata, quindi di casa, piuttosto ostica e abituata ai contesti di alto livello. Giorgia non si è lasciata intimorire e ha vinto la sua prova in modo egregio”.

Kickboxing, in gara anche il monzese Lorenzo Marinello

Alla gara che si è svolta sotto l’egida della WAKO (World Association Kickboxing Organization), la più importante organizzazione mondiale di Kickboxing, Pizzagalli ha portato un altro suo allievo, il 19enne monzese Lorenzo Marinello, vice campione regionale, al suo primo anno nella categoria senior. “Lorenzo- commenta il tecnico-è stato fermato agli ottavi da un atleta ungherese molto più esperto di lui e ha pagato un po’ di tensione e la minor esperienza in gare internazionali, ma è stato ugualmente bravo”. Il test croato-che ha visto in gara 2500 atleti- è stato molto importante per Pizzagalli in vista dei prossimi appuntamenti. “Nella nostra palestra monzese-afferma-abbiamo altri talenti che stiamo tenendo d’occhio. I nostri allenamenti non si sono mai fermati, nemmeno nelle vacanze di Natale. Ma questi sacrifici ci stanno ripagando!”.