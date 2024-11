Ginnastica artistica: Carate, Seveso e Arcore protagonisti alle finali tricolori

Alla finale nazionale di ginnastica artistica, Riccardo Villa (senior) e Diego Vazzola (junior 3) della Pro Carate, Pietro Mazzola (Junior 2) della Sampietrina Seveso hanno ribadito di essere autentici punti di forza dell’artistica italiana. Non solo a Fermo nella categoria Promesse si sono inseriti altri atleti tesserati a società della Brianza vincendo medaglie su diversi attrezzi e conquistando ottimi piazzamenti nell’All-Around. Sono Davide Scalvini (junior 1) e Luca Arena (junior 3) della Pro Carate; Daniele Somaschini (Junior 3) della Sampietrina; Gabriele Penati e Federico Trionfo Fineo (entrambi junior 1) della Casati allenati ad Arcore da Valentina Boi con la supervisione dell’olimpionico Matteo Morandi.

Ginnastica artistica, finali di specialità: Pro Carate

I campionati per i ginnasti brianzoli sono stati altresì un’importante occasione per conquistare l’accesso alle finali di specialità aperte solo ad otto atleti per attrezzo.

Nel rendiconto della Pro Carate brillano le medaglie vinte da Scalvini: oro nel concorso generale, argento nel cavallo con maniglie ed i quarti posti a corpo libero e anelli. Il talentuoso Villa ha vinto due medaglie: bronzo (concorso e sbarra), oro al cavallo con l’aggiunta del settimo posto nel corpo libero; Vazzola dopo il quinto posto individuale ha vinto l’oro sulla sbarra, l’argento al cavallo; Luca Arena l’argento al cavallo. Nelle finali di specialità Giacomo Arena (senior) ha ottenuto l’ottavo posto al corpo libero; Daniele Casartelli (junior 2) il quinto alle parallele, il settimo al cavallo.

Ginnastica Sampietrina

Ginnastica artistica, finali di specialità: Sampietrina

Nel bilancio della Sampietrina compaiono le medaglie vinte da Mazzola (bronzo nel concorso, oro ad anelli e sbarra) ed il sesto posto nel cavallo; quelle di Somaschini (oro cavallo, argento anelli) poi il quinto posto alla sbarra; i piazzamenti per attrezzo di Simone Buzas (junior 3) ottavo agli anelli e di Tommaso Bulla (senior) quinto agli anelli, sesto sulla sbarra.

Ginnastica artistica, finali di specialità: Casati Arcore

Gli atleti della Casati Arcore hanno dimostrato impegno e talento vincendo medaglie sui singoli attrezzi. Penati ha vinto il bronzo al cavallo; Trionfo Fineo il bronzo alle parallele e ottenuto l’ottavo posto alla sbarra con un esercizio ben eseguito. Inoltre Paolo Mollichelli (junior 3) ha conquistato il settimo posto alle parallele.