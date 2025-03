Germania-Italia, la Brianza mette in moto la Nazionale di calcio

È ancora la Brianza a trasportare la Nazionale di calcio italiana in giro per l’Italia e per l’Europa. A partire dal viaggio dal grande classico del calcio continentale, il match Italia-Germania in programma giovedì 20 marzo. L’accordo è quello rinnovato tra la Figc, la Federazione italiana gioco calcio, e Frigerio Trasporti, l’operatore dei trasporti e dei viaggi nato a Giussano nell’immediato dopoguerra.

«Sono particolarmente orgoglioso del rinnovo della collaborazione con Figc – ha commentato Carlo Frigerio, Bus & Mobility director – la nostra azienda condivide i valori fondamentali dello sport, come il lavoro di squadra, l’impegno e la passione, e li applica nel proprio modello di business per garantire un servizio di trasporto efficiente, sicuro e all’avanguardia». Tra le altre collaborazioni sportive, il Gruppo Frigerio conta anche quella con la Pallacanestro Cantù e il Milan. Alla Nazionale ha dedicato un pullman personalizzato che viaggia già dal primo febbraio e continuerà a farlo in occasione di raduni e partite fino al prossimo 31 dicembre.

Germania-Italia: Frigerio Trasporti e Milano Cortina 2026

Sempre sul fronte sportivo, Frigerio Trasporti si prepara anche a Milano Cortina 2026, l’Olimpiade invernale, introducendo 6 nuovi veicoli (da 5 a 85 posti), “garantendo maggiore flessibilità e un servizio ottimizzato – scrive la società – L’adozione di avanzati sistemi di geolocalizzazione satellitare permette il monitoraggio in tempo reale della flotta, migliorando la sicurezza dei passeggeri e ottimizzando i percorsi. Il Wi-Fi a bordo offre un’esperienza di viaggio connessa, mentre l’installazione dell’angolo cieco su tutta la flotta ha dato una risposta in tempi brevi alle normative del Comune di Milano per una mobilità più sicura”.

La società giussanese mette sul tavolo anche l’attenzione all’ambiente, ricorrendo a mezzi a basso impatto che, scrive, ha permesso di ridurre le emissioni di Co₂ del 13% rispetto all’anno precedente. “L’installazione di pannelli fotovoltaici sulla rimessa ha generato circa 4.300 kWh di energia rinnovabile per le infrastrutture operative. Inoltre, l’azienda sta testando un sistema di ricarica solare su veicoli da 8 posti, sfruttando pannelli solari tetto per la produzione autonoma di energia elettrica. Un ulteriore passo avanti verso un modello di mobilità sempre più efficiente e rispettoso dell’ambiente”.