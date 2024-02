Corsa campestre: la carica dei 302 ad Agrate

Alla terza prova disputata sabato ad Agrate Brianza, perfettamente organizzata da I Gamber de Cuncuress, si sono presentati ai nastri di partenza 302 podisti un numero elevato ove si consideri che anche questa 37esima edizione del circuito è riservata solo ad atleti ed atlete a partire dalla categoria juniores. La gara più partecipata è stata quella maschile dei Master, dalla categoria Over 50 sino a quella degli Over 70. In questo raggruppamento composto da 142 runners, ha vinto Roberto Pedroncelli (Atl.Paratico – Cat.SM55) in 20’03” che ha preceduto il compagno di squadra Marco Premoli (Cat.SM55) in 21’07”, terzo posto per Gennaro Piermatteo (Daini Carate B. za – Cat.SM55) in 21’08”.

Corsa campestre: le donne dominano la gara

Nella gara con tutte le categorie femminili e gli Junior maschili a dominare sono state le donne: ha vinto infatti con il crono di 10’14” Martina Bilora, atleta senior del Gs.Orecchiella Garfagnana davanti a Monica Vagni (Atl.Paratico – SF45) in 10’45” ed alla mezzofndista Sabrina Passoni di Carnate (Atl. Riccardi Milano) in 10’40”. Importante prestazione anche dell’inossidabile Daniela Gilardi alla sua 28ma partecipazione al Brianzolo: un record di presenze onorato con il miglior crono (12’34”) nella categoria SF55. Nella prova assoluti e master fino alla categoria M45, dominio degli atleti senior. Ha vinto infatti Matteo Burrini (Cus Insubria) in 18’26” che sprintando nel finale ha preceduto di un secondo Filippo Ba (18’27”), brianzolo di Correzzana accreditato di importanti vittorie in corse in montagna affiliato al Gav Vertova ed il lecchese Davide Perego (I Falchi Lecco) con il crono di 18’52”. La quarta prova del Brianzolo in programma sabato 10 febbraio nel Parco di Monza Cascina San Fedele (entrata Porta Monza) é organizzata dal Gp.Villasantese (tel.347-4282422 Elio Riboldi).

Corsa campestre: tutti i vincitori nelle diverse categoria

Questi i vincitori di tutte le categorie. M50: Massimiliano Ripamonti (Marciacaratesi) – M55: Roberto Pedroncelli (Atl.Paratico) – M60: Luca Riva (Daini Carate B.za) – M65: Giuseppe Fagiani (Atl.Valle Imagna) – M70: Aurelio Moscato (Libertas Cernuchese) – Junior F.le: Sofia Monguzzi (Team-A Lombardia Brugherio) – Junior M.le: Luca Proserpio (Amici dello Sport Briosco) – Promesse F.le: Alfonsina D’Auria (N.Atl.87 Milano) – Senior F.le: Martina Bilora (Gs.Orecchiella Garfagnana) – SF35: Chiara Fumagalli (I Bocia Verano B.za) – F40: Cinzia Cucchi (Atl.Paratico) – F45: Monica Vagni (Atl.Paratico) – F50: Simona Baracetti (Road Runners Club Milano) – 55: Daniela Gilardi (Sev Valmadrera) – F60: Lopez Donzilia Cardoso (Marciacaratesi) – Promesse M.le: Giacomo Talamazzini (Euroatletica) – M35: Filippo Ba (GAV Vertova) – M40: Manuel Sella (Pol.Lib.Cernuschese) – M45: Claudio Gamba (GAV Vertova) – Senior: Matteo Burrini (Cus Insubria Como-Varese).