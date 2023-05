Coppe europee, il Monza ci crede: ha chiesto e ottenuto la licenza Uefa per il 2023-2024

Coppe europee, il Monza ci crede. Un altro traguardo prestigioso per la società calcistica monzese già reduce da una salvezza con largo anticipo in serie A: la società biancorossa ha infatti ottenuto la prima licenza Uefa della sua storia. Il via libera, per la stagione 2023-2024, dopo la presentazione della documentazione necessaria da parte del club brianzolo, è arrivata dalla commissione di primo grado delle licenze Uefa.

Un tassello indispensabile nel caso il Monza, che è attualmente all’ottavo posto in coabitazione con altre quattro squadre (Torino, Bologna, Udinese e Fiorentina), dovesse conquistare un posto per partecipare alle competizioni internazionali nella prossima stagione.