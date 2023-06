Concorezzo, nasce il nuovo Monza Club “Eretici Biancorossi”

Nasce un nuovo club di tifosi del Monza, e prende il nome di “Eretici Biancorossi”. Il gruppo, che adotta un nome suggestivo e storico al tempo stesso, riecheggia i fatti dell’eresia catara che ebbe i suoi scenari proprio in queste lande della Brianza monzese. «Concorezzo. Ci siamo! -è la chiamata alle armi di Ivan Santin e Pietro Grassi del nuovo sodalizio di tifosi-. Il nuovo Monza Club, gli Eretici Biancorossi, con sede legale e operativa in città, è pronto a prendere il volo. I supporter hanno già definito il nome e i principali aspetti organizzativi in vista del varo ufficiale».

Monza Club: la suggestione di un nome storico

L’elenco dei Monza Club

Nel frattempo, e in attesa dell’inizio della nuova stagione, è possibile procedere con la pre-iscrizione al club. Il nome “Eretici” fa riferimento all’eresia dei Catari che, nel Medioevo ebbe la principale sede europea proprio a Monza. Il club apre le sue porte a tutti i tifosi brianzoli e anche a chi vorrà aderire da ogni parte d’Italia e del mondo. «La pre-registrazione -rendono noto gli Eretici– è utile per agevolare le future iscrizioni e garantire il riconoscimento da parte della società». La pre-registrazione favorirà le future iscrizioni e poi potrà garantire il riconoscimento da parte della società. Fin da ora è possibile effettuare la pre-iscrizione accedendo al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoWenv8vh6BQiYbDEp6xPilEDWQHsXwE8l-BaHbWF3YdBKXA/viewform

Monza Club: via alla ricerca di partner commerciali

In un secondo momento, i responsabili del club contatteranno direttamente gli iscritti per formalizzare l’adesione. È possibile pre-aderire anche ritirando il modulo in formato cartaceo presente presso il Circolo Sant’Antonio, in via Verdi 17 e presso il bar The Bar Code, di via Dante 168. Il club è inoltre alla ricerca di partner commerciali, sponsor e tifosi volenterosi di mettersi in gioco. Info e adesioni all’indirizzo ereticibiancorossi@gmail.com.