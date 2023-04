Serie A: capolavoro biancorosso, Monza salvo matematicamente

Con la vittoria di La Spezia e i risultati concomitanti sugli altri campi, il Monza raggiunge la salvezza matematica con sei turni d’anticipo nella prima storica stagione di Serie A. La squadra di Palladino ha toccato quota 44 punti spazzando via lo Spezia con i gol di Ciurria e Carlos Augusto, mentre Cremonese e Verona chiudevano il proprio match sull’1-1, ma fondamentale per l’esito aritmetico della corsa salvezza brianzola conta anche il risultato del Lecce, vittoria utilissima per i salentini, ma di fatto libera tutti per il Monza.

Monza in Serie A: i calcoli salvezza

Ad oggi i biancorossi brianzoli hanno 17 punti di vantaggio su Spezia e Verona con gli scontri diretti a favore (2 vittorie con i liguri, vittoria all’andata e pareggio al ritorno con l’Hellas) dunque a sei giornate dal termine l’unico modo per venire risucchiato sarebbe che le stesse Spezia e Verona vincessero tutte le gare sino alla fine, ma… in quel caso considerato che all’interno del calendario di entrambe ci sono ancora gli scontri diretti con il Lecce sarebbero proprio i giallorossi salentini a farne le spese perché con 13 punti di ritardo dal Monza, con due sconfitte nelle sfide con liguri e veneti, avrebbero a quel punto a disposizione solamente 12 punti e dunque sarebbe impossibile per loro raggiungere proprio la truppa di Palladino.

Clamoroso Monza, ancora Serie A

Insomma, il calcolo è complicato, anche difficile da spiegare, ma matematicamente il Monza è salvo. Senza se, senza ma, senza fare altri conti. D’altro canto, lo era già dopo la striscia di risultati positivi di inizio 2023 e a dire il vero l’aritmetica certezza non aggiunge nulla alla clamorosa prima storica, emozionante, straordinaria campagna di Serie A in cento e dieci anni di storia della società.