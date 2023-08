Calciomercato: il Monza cede Sampirisi alla Reggiana

Il Monza cede Mario Sampirisi alla Reggiana a titolo definitivo. In tre stagioni in biancorosso, il difensore 31enne ha collezionato 77 presenze con 6 reti, vivendo da protagonista due Promozioni. Prima quella in Serie B e poi, da capitano, quella storica in Serie A del 29 maggio 2022 prima trasferirsi in prestito la scorsa stagione 2022-2023 al Frosinone sempre nella serie Cadetta. “Grazie per le emozioni vissute insieme e un affettuoso in bocca lupo per la nuova avventura!” ha fatto sapere la società brianzola.

Calciomercato: il Monza cede Sampirisi e gli ultimi affari

In questi ultimi giorni il Monza ha annunciato l’arrivo del centrocampista Jean-Daniel Akpa Akpro in prestito dalla Lazio e aver ceduto il collega di reparto Mattia Valoti al Pisa sempre con la formula del prestito. Resta ancora da capire se in attacco possa esserci ancora qualche avvicendamento per la suadra di Raffaele Palladino.