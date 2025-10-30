Calcio: la Juve sceglie Spalletti, intanto con mister Brambilla torna alla vittoria

Sarà Luciano Spalletti, giovedì mattina alla Continassa, il nuovo allenatore della Juve? Intanto mister Massimo Brambilla il suo l’ha fatto e in curriculum potrà mettere (almeno) una vittoria su una panchina di Serie A. Dopo l’esonero di Tudor a inizio settimana, i bianconeri affidati ad interim al mister vimercatese cresciuto nel Monza sono tornati al successo dopo una serie consecutiva di cinque pareggi e tre sconfitte.

Allo Stadium, sotto la pioggia, il riscatto è toccato all’Udinese, battuta 3-1 nell’infrasettimanale della Serie A: in gol Vlahovic su rigore al 5′ e poi Gatti (67′) e Yildiz ancora su rigore (96′) per rispondere al momentane pareggio di Zaniolo (46’).

Calcio Juventus Massimo Brambilla – foto Juventus

Calcio: mister Brambilla dopo la vittoria con l’Udinese

«Oggi non era facile per la squadra fare sin da subito una partita arrembante – ha commentato Brambilla , allenatore della Next Gen in Serie C – Siamo stati bravi ad andare in vantaggio subito, il gol dell’Udinese poteva rendere difficile la partita ma i ragazzi sono entrati nella ripresa col piglio giusto e si sono meritati la vittoria. Nella squadra si percepiva la voglia di rivalsa, di tornare alla vittoria stasera e credo che si sia visto tutto questo. Yildiz è un talento sopra la media, l’ho visto molto cresciuto sotto tutti i punti di vista».