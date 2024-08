Calcio, il Seregno Fbc debutta pareggiando contro l’Olginatese: 150 gli spettatori presenti

Tredici mesi dopo la mancata iscrizione del 1913 Seregno al campionato di Eccellenza, la piazza di Seregno è ripartita martedì 20 agosto, quando al Seregnello il neonato Seregno Fbc, che sarà tra i protagonisti del torneo di Promozione, ha pareggiato 2-2 contro l’Olginatese in un allenamento congiunto, con 150 spettatori sugli spalti. Al cospetto di una compagine che sarà tra i protagonisti dell’Eccellenza lombarda, forte di una preparazione in questo momento in una fase più avanzata, gli azzurri sono piaciuti, disputando un lusinghiero primo tempo e riuscendo a tenere botta nella ripresa, quando inevitabilmente un po’ le forze sono venute meno, circostanza che non ha impedito loro di cullare nel finale il sogno della vittoria.

Calcio: le scelte iniziali del tecnico Avella

Al via, il tecnico Gabriele Avella ha scelto come schema di partenza il 4-3-3, puntando come portiere su Mirko Bizzi, davanti al quale la retroguardia è stata composta da Cristian Ferracane, Jacopo Triveri, Pietro Valtorta e Tommaso Spinelli. In mediana hanno agito tre elementi già conosciuti dal pubblico locale, come Antonio Buccini, Simone Giambrone ed il capitano Stefano Papapicco, tutti capaci di regalare un’impressione molto positiva. Davanti, invece, Antonio Gentile è stato schierato come perno, con al fianco Matteo Ferrari a destra e Fabio Lucente a sinistra.

Calcio: gli azzurri ad un passo dal successo nel finale

La frazione iniziale è stata caratterizzata da un grande equilibrio, con i locali che hanno costruito le migliori occasioni con Stefano Papapicco e Fabio Lucente, senza tuttavia sbloccare il risultato. Nella ripresa, inframmezzata dalla consueta girandola di cambi, i lecchesi hanno rotto il ghiaccio al 4’ con un diagonale di Lorenzo Lizzola. I seregnesi hanno impattato al 29’ per merito di Antonio Gentile, che si è guadagnato con mestiere un rigore e lo ha trasformato. Al 40’, dopo una bella combinazione con il subentrato Mattia Citterio, Fabio Lucente con un destro potente ha portato avanti i suoi. Quando il successo sembrava a portata di mano, Alberto Del Grosso ha subito pescato il jolly dal mazzo, sorprendendo Manuel Guida da metà campo con un pallonetto a lunga gittata di rara precisione. «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, muovendoci da squadra» ha commentato al termine lo scout manager azzurro Alessandro Abdalla.