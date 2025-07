Beach volley: Sara Materazzo riparte con una vittoria, prima nel ranking U20

Partenza con il botto per la 17enne Sara Matterazzo di Seregno e la sua nuova compagna Maira Granziol nella stagione di beach volley. La nuova coppia di “beachers” formata dalla seregnese e dalla giocatrice di Treviso ha conquistato la tappa nazionale di Beinasco, in Piemone, superando atlete di alto livello come le coppie della nazionale U20 Viti-Novello e Nozza-Orso, e le campionesse in carica U18 Tesoro-Durand.

Beach volley: Sara Materazzo riparte con una vittoria, successi importanti contro coppie quotate

Una vittoria per nulla scontata, quindi. Ma la coppia Matterazzo-Granziol ha dimostrato estrema determinazione e tecnica ed è riuscita ad eliminare nei quarti di finale Viti-Novello e poi a sconfiggere in finale le campionesse in carica Tesoro-Durand.

«Sono veramente felice di aver vinto la tappa nazionale di Beinasco con la mia compagna Maira. La competizione era molto forte, ma siamo sempre state determinate e il nostro gioco è stato solido. Ci siamo impegnate tanto e ci siamo allenate insieme per poter raggiungere questo obiettivo, ma non è ancora finita, perché adesso ci aspettato altre tappe e le finali nazionali», ha commentato.

Beach volley: Sara Materazzo riparte con una vittoria, la carta d’identità

Sara Matterazzo, classe 2007, compirà diciotto anni a settembre quando inizierà l’ultimo anno del Liceo sportivo a Carate Brianza, l’anno scorso si era laureata campionessa italiana sulle spiagge di Bibione con Caterina Carli di Ferrara.

Beach volley: Sara Materazzo riparte con una vittoria, prossima tappa a Maccarese nel weekend

Questa vittoria ha consolidato il primo posto di Sara nel ranking U20 a livello italiano, mentre la sua compagna Maira si piazza al secondo posto. Il prossimo appuntamento per la coppia sarà la tappa nazionale di Maccarese (Roma) il 24-25 luglio.