Quarta vittoria nel campionato di Serie A2 per la Gruppo Mascio Bergamo, in sette giornate giocate, e secondo successo alla Opiquad Arena di Monza, campo alternativo alla ChorusLife Arena per la stagione. Per la squadra di coach Andrea Zanchi un’altra prova convincente e un bel riscatto dopo due stop consecutivi (con le Libertas: in casa con Victoria Pesaro nel recupero della prima giornata e a Livorno): ha superato la Sella Cento per 95-86.

In prima fila, a bordo campo, ha preso posto anche una rappresentanza dell’Usmate Basket che milita in Serie B femminile insieme a coach Pasquale De Sena.

Usmate Basket femminile ospite Blu Basket Bergamo Opiquad Arena con rapper Rondodasosa – foto Facebook Usmate

Basket, Serie A2: quarta vittoria per Bergamo, la partita con Cento

Per Bergamo un match partito in salita, con gli ospiti volati a +15 (13-28) all’11, e poi svoltato con un parziale di 29-11 nel secondo periodo fino al 42-39 dell’intervallo. Protagonista Harrison (16 all’intervallo) ben supportato dai canestri di Hogue, Lombardi e Loro. Nella ripresa è stata poi Bergamo ad allungare a +10 (55-45) per poi contenere gli ospiti, mantenuti a distanza di sicurezza. Per la Gruppo Mascio ben cinque uomini in doppia cifra con i 25 di Harrison, i 16 di Hogue, i 13 di Lombardi, poi 11 per Bossi (con 12 assist) e 10 per Loro.

Basket, Serie A2: quarta vittoria per Bergamo, «dopo due sconfitte e andando sotto di 15»

«Abbiamo iniziato la partita stranamente contratti – ha spiegato alla fine il coach della Gruppo Mascio, Andrea Zanchi – ma questa è una squadra che sa reagire, che sa sacrificarsi e lo ha fatto: dal secondo quarto abbiamo giocato una partita diversa e tutti si sono fatti trovare pronti e hanno fatto tante buone cose. Non era facile perché venivamo da due sconfitte e per come siamo partiti andando sotto di 15: questo significa che questa squadra ha dei valori e questo è importante. Questa è una squadra che fa vedere qualcosa di diverso in ogni partita e che ci crede insieme, che ci provano insieme»

Basket, Serie A2: quarta vittoria per Bergamo, di nuovo a Monza il 9 novembre

Il calendario della Gruppo Mascio Bergamo riserva due trasferte consecutive ravvicinate, mercoledì ad Avellino e domenica sul parquet di Ruvo di Puglia. Domenica 9 novembre di nuovo in campo a Monza contro Juvi Cremona. Il 16 novembre arriva Scafati.