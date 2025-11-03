Otto punti, quattro vittorie in nove partite giocate, ma quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate. L’impatto con la Serie A2 di pallacanestro è stato importante per la Gruppo Mascio Bergamo che ha sollevato Fabrizio Frates e Andrea Zanchi, “dai rispettivi incarichi di direttore sportivo e di capo allenatore“.
Fatale il doppio ko in trasferta il 29 ottobre a Avellino e il 2 novembre a Ruvo di Puglia, dopo il successo di domenica 25 ottobre a Monza contro Cento. Un campionato dai ritmi serrati, come aveva evidenziato coach Zanchi nella prima conferenza stampa alla Opiquad Arena, che non concede spazio ai passi falsi.
Basket: Bergamo esonera coach Zanchi e il ds Frates, «decisione sofferta ma inevitabile»
La decisione è maturata “dopo una lunga riflessione – recita il comunicato di lunedì 3 novembre – alla luce dei risultati non soddisfacenti della squadra in questo avvio di stagione, con quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e un bilancio negativo di sole quattro vinte in nove giornate. A entrambi, da parte del club, va il più sentito ringraziamento per la loro professionalità dimostrata e per l’impegno profuso in questi mesi e un sincero augurio per il miglior proseguo delle loro carriere“.
«È stata una decisione sofferta, a lungo ponderata, ma inevitabile perché in questo avvio di campionato, a parte in un paio di partite, abbiamo visto troppo individualismo e poco gioco di squadra, poca identità di squadra, confermata in alcune gare da pessime medie difensive o nel computo dei rimbalzi presi. Era necessaria una scossa, attraverso un cambiamento radicale», spiega il presidente Stefano Mascio.
Basket: Bergamo esonera coach Zanchi e il ds Frates, domenica a Monza arriva la Juvi Cremona
Nei prossimi giorni la Gruppo Mascio Bergamo annuncerà le sue scelte per la panchina e il ruolo dirigenziale. Prossimo impegno in programma a Monza domenica 9 novembre: al palazzetto di viale Stucchi arriva la Juvi Cremona per la decima giornata di campionato.