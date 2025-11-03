Otto punti, quattro vittorie in nove partite giocate, ma quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate. L’impatto con la Serie A2 di pallacanestro è stato importante per la Gruppo Mascio Bergamo che ha sollevato Fabrizio Frates e Andrea Zanchi, “dai rispettivi incarichi di direttore sportivo e di capo allenatore“.

Fatale il doppio ko in trasferta il 29 ottobre a Avellino e il 2 novembre a Ruvo di Puglia, dopo il successo di domenica 25 ottobre a Monza contro Cento. Un campionato dai ritmi serrati, come aveva evidenziato coach Zanchi nella prima conferenza stampa alla Opiquad Arena, che non concede spazio ai passi falsi.

BluBasket Bergamo coach Zanchi time out

Basket: Bergamo esonera coach Zanchi e il ds Frates, «decisione sofferta ma inevitabile»

La decisione è maturata “dopo una lunga riflessione – recita il comunicato di lunedì 3 novembre – alla luce dei risultati non soddisfacenti della squadra in questo avvio di stagione, con quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e un bilancio negativo di sole quattro vinte in nove giornate. A entrambi, da parte del club, va il più sentito ringraziamento per la loro professionalità dimostrata e per l’impegno profuso in questi mesi e un sincero augurio per il miglior proseguo delle loro carriere“.

«È stata una decisione sofferta, a lungo ponderata, ma inevitabile perché in questo avvio di campionato, a parte in un paio di partite, abbiamo visto troppo individualismo e poco gioco di squadra, poca identità di squadra, confermata in alcune gare da pessime medie difensive o nel computo dei rimbalzi presi. Era necessaria una scossa, attraverso un cambiamento radicale», spiega il presidente Stefano Mascio.

Basket: Bergamo esonera coach Zanchi e il ds Frates, domenica a Monza arriva la Juvi Cremona

Nei prossimi giorni la Gruppo Mascio Bergamo annuncerà le sue scelte per la panchina e il ruolo dirigenziale. Prossimo impegno in programma a Monza domenica 9 novembre: al palazzetto di viale Stucchi arriva la Juvi Cremona per la decima giornata di campionato.