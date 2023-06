Atletica: Tortu terzo sui 200 metri agli EuroTeam, senza brillare

Quattordici punti per la classifica grazie al terzo posto perché è quello che conta agli EuroTeam, gli Europei a squadre che si concludono in Polonia dopo tre giorni di gare (e di diverse specialità nell’ambito dei Giochi Europei). L’Italia è prima con buon margine. Ma è un Filippo Tortu non contento quello che ha chiuso i 200 metri in 20″61 con 1,3 metri di vento contrario. Terzo dietro a al francese Zeze (20″29) subito davanti e al polacco Komanski (20″50) che doveva cercare di recuperare nella classifica generale.

Atletica: Tortu terzo sui 200 metri agli EuroTeam, “ho sbagliato la gara”

“Ho sbagliato la gara“, ha commentato alla fine il velocista di Carate Brianza ammettendo ai microfoni Rai un momento di difficoltà dovuto proprio ai tempi che stentano a decollare. Il clou della stagione sarà ad agosto con i Mondiali a Budapest.