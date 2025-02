Campionati Italiani di atletica leggera categoria Allievi da sogno per Nicolò Vidal. L’alfiere della PBM Bovisio Masciago che non aveva mai vinto un titolo italiano, dopo quattro argenti e un bronzo tra Cadetti e Allievi ha colmato il vuoto e ad Ancona ha vinto l’oro staccando la concorrenza di un minuto e mezzo e stampando la nuova Miglior Prestazione Italiana Allievi sui 5000 metri al coperto a 20:46.19 (il precedente limite a 20:54.38 di Nicola Lomuscio è datato 2020). Vidal, allenato da Ilaria Lanzani, l’anno passato era stato bronzo sulla stessa distanza all’aperto negli Europei Under 18, venendo poi premiato da FIDAL Lombardia con una borsa di studio del valore di 2000 euro.

Atletica: il super tricolore Allievi di Nicolò Vidal sui 5mila metri, due bronzi per l’Atletica Monza

Campionati da cerchiare in rosso anche per l’Atletica Monza che da Ancona ha portata in Brianza due medaglie di bronzo in gare sui 60m ostacoli: la prima grazie a Filippo Passoni sceso a un PB di 8.22 (in batteria) poi a 8.13 (semifinale) quindi a 8.12 in finale per vincere il bronzo superando al photofinish Jacopo Cinquegrani (Trevisatletica). La prova è stata vinta da Filippo Verdana (A.Lecco), atleta di “vocazione multipla” (ottavo ai tricolori cadetti 2023 di esathlon) in 7.79 davanti a Emanuele Romeo (Atl.Meneghina) in 8.01.

Nell’analoga gara per Allieve grande prestazione di Eleonora Rossi, già seconda ai tricolori Cadette 2024 ma sui 300m ostacoli: per lei un bronzo con i PB a 8.68 in batteria, 8.75 in “semi” e un netto progresso a 8.55 in una finale vinta da Alessia Succo (A.Settimese), in 8.07 miglior prestazione mondiale All time under 18. Sesto posto di spessore anche per Giulia Elisa Sironi che nel triplo ha stabilito il suo PB 12.04.

Atletca leggera CTL3 Bregni con l’allenatore Passoni

Atletica: il super tricolore Allievi di Nicolò Vidal sui 5mila metri, Ctl3 e Team-A Lombardia

Altri atleti brianzoli si sono messi in luce nelle gare di Ancona. Sono Tommaso Bregni (tesserato al CTL3 Carnate è allenato da Mino Passoni) che nella finale sui 400 metri ha chiuso al quinto posto in 50.62 a un soffio dl suo PB; quindi due portacolori del Team-A Lombardia di Brugherio: Tommaso Chinello quinto nel triplo con 14.04 ed Elisa Ferrari decima nel peso con la misura 11.66.