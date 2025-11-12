A Brescia successo della rappresentativa Fidal Milano nel nuovo Trofeo Strade Lombarde categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. Nella classifica finale la squadra Fidal Milano ha preceduto quelle di Bergamo, Sondrio, Varese, Como-Lecco, Brescia, Creme Mantova.

«Questa vittoria è merito di atleti, atlete e dei tecnici che giornalmente lavorano sul campo – ha detto il fiduciario tecnico Alessandro Staglianò di Brugherio – Un grande aiuto dalle Società è arrivato anche dalle sostituzioni, che ha permesso di completare le squadre, anche quando qualche assenza è stata inevitabile: è una grande comunità sportiva quella di Fidal Milano – Lodi – Monza e Brianza”.

Atletica: giovani brianzoli protagonisti a nuovo Trofeo Strade Lombarde, le società nella rappresentativa Fidal Milano

Nella rappresentativa erano presenti atleti di: Vis Nova Giussano, Atletica Meda, Polispostiva Besanese, Forti e Liberi Monza, Athletic Club Villasanta, La Fenice Nova Milanese, GSA Brugherio, Atletica Cesano, Atletica Desio, PBM Bovisio Masciago, Atletica Limbiate.