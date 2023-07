Sovico, medaglia di bronzo ai nazionali di Serie C di tennis in Sardegna

Terzo gradino del podio ai Campionati nazionali di serie C maschile di tennis per la società “Tennis & Sports Open” di Sovico. In terra sarda (i Campionati si sono disputati nel sud Sardegna, a Quartu S. Elena, dal 10 al 16 luglio), i giocatori brianzoli Paolo Vilone e Lorenzo Martire, unici giocatori a rappresentare la provincia di Monza e Brianza in questo appuntamento, hanno disputato un ottimo torneo conquistando il terzo posto assoluto in doppio cedendo in un super match solo al tir break ai rivali siculi Giuffre- Bandini, con il punteggio di 6-1 4-6 10-6, e i siciliani si sono poi laureati campioni d’Italia. Paolo Vilone è stato inoltre l’unico lombardo ad essere arrivato tra i primi 16 giocatori italiani in un tabellone da 128 tennisti, disputando 3 incontri al giorno con delle temperature elevatissime. Vilone ha perso con la giovane promessa sarda Samuele Porcu con il punteggio di 4-6 6-3 10-6 al super match tie-break.

“Possiamo essere più che soddisfatti di aver raggiunto un ottimo risultato, alla vigilia pensavamo di tornare a casa il giorno dopo” commentano anche con una buona dose di ironia dalla società sovicese.