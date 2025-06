Seregno soccorso, associazione con sede in via Stefano da Seregno a Seregno, che si occupa delle emergenze ed urgenze sanitarie e di servizi sociali sul territorio, può contare da domenica 8 giugno su un nuovo mezzo attrezzato, da utilizzare per il trasporto di disabili. A donarlo è stata la Banca di Credito cooperativo di Carate Brianza, che già nelle settimane precedenti aveva compiuto un gesto analogo a favore della Casa della Carità di via Alfieri. Il veicolo è stato benedetto ed inaugurato al termine di una santa Messa, celebrata nel santuario mariano di Santa Valeria da don Renato Mariani, alla presenza di un’ampia rappresentanza di associazioni locali. «Ringrazio in modo particolare -ha introdotto il momento del taglio del nastro Luigi Redaelli, presidente di Seregno soccorso– i volontari, il vicepresidente di Anpas Lombardia Elio Brambati, il presidente della Bcc di Carate Brianza Ruggero Redaelli e l’assessore ai Servizi sociali Laura Capelli».

Seregno soccorso: i pareri di Ruggero Redaelli, Laura Capelli ed Elio Brambati

Il taglio del nastro, con Laura Capelli affiancata da Luigi Redaelli e Ruggero Redaelli

Prendendo la parola, Ruggero Redaelli, dopo aver ricordato l’imminenza della nascita della Bcc di Carate Brianza e Treviglio, ha sottolineato che «i volontari oggi sono merce rara, ma qui siete in tanti e l’opera che fate è davvero preziosa ed insostituibile per la comunità. Questa nuova donazione dimostra ancora una volta la nostra attenzione al welfare territoriale». Laura Capelli ha dal canto suo evidenziato come gli stessi volontari non si occupino solo di soccorso, ma anche «di collaborazione, aiuto ed accompagnamento delle persone fragili nei loro bisogni, della formazione e delle manifestazioni sportive». Il giro lo ha infine chiuso Elio Brambati, che ha rivendicato con orgoglio come «le nostre associazioni danno risposte al territorio. E l’aiuto è la risposta più concreta e più bella». Prima del taglio del nastro, effettuato da Laura Capelli, con Luigi Redaelli e Ruggero Redaelli al suo fianco, don Walter Gheno, vicario parrocchiale di Santa Valeria, ha benedetto il nuovo mezzo di trasporto nella disponibilità di Seregno soccorso.