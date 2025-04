La comunità seregnese dei monaci benedettini di Monte Oliveto, punto di riferimento a livello religioso e culturale per l’intera Brianza, è in lutto. Venerdì 11 aprile, in serata, si è spento infatti dopo un periodo di malattia dom Michelangelo Riccardo Maria Tiribilli, abate generale emerito.

Lutto: chi era dom Tiribilli

Fiorentino, nato il 18 marzo 1937, Tiribilli è stato ordinato presbitero il 2 luglio 1961. Nominato abate ordinario di Monte Oliveto Maggiore il 16 ottobre 1992, è poi diventato emerito il 21 ottobre 2010. Successivamente, è arrivato in Brianza, per guidare i confratelli della sede di via Stefano da Seregno in un momento di grande difficoltà: proprio la sua competenza ha quindi favorito un rilancio delle attività.

Lutto: martedì 15 aprile il funerale a Seregno

La cerimonia funebre di padre Tiribilli sarà celebrata martedì 15 aprile, alle 11.30, nella chiesa abbaziale. Il giorno seguente, mercoledì 16 aprile, in mattinata, un secondo funerale sarà officiato nell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, prima della tumulazione.