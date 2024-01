Renate, ciclista cade in via Garibaldi: interviene anche l’elisoccorso

È stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como l’uomo di 67 anni che, giovedì 4 gennaio, alle 10.45, mentre pedalava in sella alla sua bicicletta in via Garibaldi a Renate, è ruzzolato pesantemente al suolo, destando immediatamente la preoccupazione degli amici che erano con lui. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale: le ipotesi sono che a provocare la caduta possa essere stato un malore o, in alternativa, una buca.

Incidente: l’uomo è residente a Gorgonzola

L’allarme, scattato in codice rosso, riservato ai casi di maggiore gravità, ha convogliato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù ed un elisoccorso, che appunto si è alzato in volo dall’ospedale Sant’Anna ed è atterrato in un campo adiacente al punto del sinistro e che poi ha provveduto al trasferimento del ferito. Quest’ultimo, residente a Gorgonzola, dopo l’iniziale spavento, è apparso comunque cosciente.