Offerte di lavoro, Monza e Brianza al quarto posto in Lombardia: le professioni più cercate

Offerte di lavoro, Monza e Brianza giù dal podio e ben distanziata da Brescia e Bergamo, pari merito alle spalle di Milano tra le più “vitali”. Il dato è stato diramato da InfoJobs, piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, che ha analizzato il mercato del lavoro con l’Osservatorio Mercato del Lavoro 2023 sulle quasi 340.000 offerte pubblicate a livello nazionale sulla piattaforma. “Un mercato – spiega l’azienda – che rispecchia il trend che si era già delineato nel primo semestre dell’anno, con una crescita e un’evoluzione delle modalità in cui le aziende cercano nuove risorse: un maggior numero di ricerche proattive delle aziende e di consultazione dei cv che i candidati caricano in piattaforma”.

Offerte di Lavoro, la ricerca della piattaforma leader InfoJobs: così a Monza e in Brianza

La Lombardia si posiziona al primo posto nella classifica nazionale InfoJobs, seguita da Emilia-Romagna (17,1%) al secondo e Veneto (13,1%) al terzo, con oltre 106.000 annunci di lavoro da parte delle aziende nel 2023 che equivalgono al 31,3% del totale. Tra le province Milano è in prima posizione in regione con il 36,8% delle offerte sul totale della regione, poi Brescia e Bergamo con il 13,8%, a pari merito sui due gradini più bassi del podio. Milano è prima anche a livello nazionale, poi Roma e Torino, quindi Brescia e Bergamo a pari merito al quarto posto.

La provincia di Monza e Brianza, con il 7,1%, è quarta, poi Varese (6,2%). Più distaccate Mantova (5,2%), Cremona (4,4%), Como (3,7%), Lecco (3,5%), Pavia (3,4%), Lodi (1,6%) e Sondrio (0,6%). “Operai, produzione, qualità” con il 29,5% è stata nel 2023 la categoria professionale maggiormente richiesta in Lombardia seguita da “Acquisti, logistica e magazzino” com il 9,9% e quindi “Amministrazione, contabilità, segreteria” (9,4%). In crescita anno su anno è poi la categoria “Settore farmaceutico” (+11,4%) e “Turismo e Ristorazione” (+5%).

Offerte di lavoro: le cinque professioni più cercate in Lombardia, magazziniere e addetto vendite

Ma quali sono, sempre secondo le offerte di lavoro presenti in piattaforma le cinque figure professionali più cercate in Lombardia? Al primo posto il magazziniere, quindi l’addetto alle vendite, l’agente di commercio, l’operaio di produzione e infine lo specialista di back office. Mentre scendendo, tra le top dieci emergono l’operatore macchine Cnc, l’addetto alla pulizia camere, l’addetto alla fatturazione e l‘addetto al Customer Service.