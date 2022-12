Monza: piano neve attivo, affidato l’incarico

Il Comune di Monza spenderà poco meno di 265.000 euro per garantire la rimozione della neve dalle strade in caso di precipitazioni: il municipio ha affidato il servizio a una ditta di Verano, l’unica a essersi fatta avanti in occasione della seconda gara bandita a ottobre, dopo che la prima è andata deserta. Fino al 31 marzo 2023 l’azienda dovrà mettere disposizione di piazza Trento e Trieste i mezzi necessari a spazzare le strade e a spargere il sale per prevenire la formazione di ghiaccio nelle notti più fredde.

Monza: piano neve attivo, da parecchi anni i Comuni faticano a trovare gli operatori

Da parecchi anni i comuni faticano a individuare gli operatori interessati ad aggiudicarsi questo genere di appalto, diventato nel tempo poco remunerativo rispetto all’impegno richiesto.