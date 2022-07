Monza: Margherita Bonifaccio, 17 anni, velista dell’anno

È una giovanissima monzese la “Velista dell’anno”, premiata il mese scorso a Roma al Galà organizzato dalla Federazione Italiana Vela. Si chiama Margherita Bonifaccio, ha 17 anni e studia al liceo classico Leone Dehon. Margherita gareggia in coppia con Camilla Michelini di Gravedona di un anno più grande di lei.

Le due ragazze vantano numerosi titoli: sono campionesse europee e zonali in carica, detentrici della Coppa Uniqua femminile 2021 e della Carnival Race 2022. Nel 2020 e nel 2021 sono state vicecampionesse italiane. Inoltre, lo scorso anno a dicembre hanno rappresentato l’Italia al Campionato mondiale giovanile organizzato da World Sailing in Oman conquistando un quarto posto dopo aver sfiorato il podio.

Margherita Bonifaccio velista dell’anno: “Esperienza bella e intensa”

«È stata un’esperienza molto bella e intensa -racconta Margherita Bonifaccio – dalla quale entrambe abbiamo imparato molto». La giovane monzese ha iniziato molto presto ad appassionarsi alla vela. «Avevo 6-7anni -racconta- Mio nonno e mio zio sono sempre andati in barca e anch’io ho voluto provare. Mi sono iscritta al Circolo Vela di Bellano e man mano che andavo avanti mi piaceva sempre di più». Dopo aver effettuato le prime regate sulla classe Optimist, nel 2019 è passata al 420, classe giovanile di interesse nazionale. Ora gareggia per la Lega Navale Italiana di Mandello del Lario dove ha conosciuto Camilla, sua timoniera e grande amica.

«Non pensavo di essere così brava – ammette con modestia – ho iniziato a prendere più coscienza delle mie possibilità dopo il periodo del Covid grazie anche all’affiatamento che si è creato con Camilla che mi ha portato a raggiungere traguardi davvero inaspettati».

Margherita Bonifaccio al Campionato mondiale a L’Aia

Margherita Bonifaccio si sofferma, in particolare, sul titolo europeo dello scorso anno. «Non pensavo proprio di vincere -sottolinea- avevo persino saltato una gara di qualificazione e, invece, nelle gare successive siamo andate benissimo». Il calendario che attende le due giovanissime veliste nelle prossime settimane è molto fitto. Dal 10 al 15 luglio disputeranno il Campionato mondiale Allianz 2022 Youth Sailing organizzato dalla World Sailing a L’Aia, in Olanda, come unico equipaggio femminile selezionato dalla federazione italiana («un evento paragonabile alle Olimpiadi»). Tempo quattro giorni e partiranno alla volta di Villamoura, in Portogallo, per difendere il loro titolo europeo Classe 420. Dal 5 al 13 agosto saranno in Ungheria, sul lago Balaton, per disputare il Campionato mondiale sempre Classe 420.

«Mi auguro di ottenere dei buoni risultati in generale – auspica Margherita che si allena regolarmente sul Lario- e di mantenere il titolo continentale». Tra una regata e l’altra Margherita non perde di vista la scuola. «Fortunatamente i miei insegnanti hanno accettato il Patto Sportivo che prevede un conteggio diverso delle assenze e interrogazioni programmate-conclude -ma, comunque, c’è sempre da studiare».